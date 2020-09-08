В Перми СК закрыл дело против девочки, убившей отчима. Он напился и напал на ее бабушку

В ноябре 2019 года 15-летняя школьница из Перми ударила ножом 38-летнего отчима Игоря, который в состоянии опьянения напал на ее бабушку и подругу. Со слов сестры школьницы, мужчина регулярно избивал ее мать, пил и терроризировал всю семью. В результате ножевого ранения мужчина скончался. СК сначала возбудил дело об убийстве, затем переквалифицировал его на «превышение пределов необходимой самообороны». А в сентябре адвокат девочки из правозащитного проекта «Зона права» Анастасия Шардакова получила постановление СК о прекращении дела.

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Как рассказывала старшая сестра девочки Алена порталу 59.ru, их мать жила с Игорем пять лет. Мужчина постоянно пил, регулярно избивал сожительницу, оскорблял падчерицу. Мать школьницы тоже запила вместе с ним. Игорь пристрастил к алкоголю падчерицу и ее друзей.

На Игоря составили протокол, когда тот «проломил голову» своей сожительнице и привлекали к ответственности за то, что он пристрастил подростков к алкоголю. Cаму девочку поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Со слов Алены, на мужчину неоднократно жаловались с полицию, но беседы с правоохранителями ни к чему не приводили.

В итоге мать девочки уехала от Игоря. Но от визитов пьющего агрессивного мужчины это не спасло. Как рассказывает RFI адвокат школьницы (со слов своей доверительницы), 15 ноября 2019 года с восьми утра мужчина начал употреблять спиртные напитки у них дома и оскорблял падчерицу матерными словами. Вечером «он без причины начал нападать на ее бабушку, потом на подругу этой девочки, которая была у них дома, наносил им удары, все это с криками», рассказывает адвокат Анастасия Шардакова. В этот момент девочка нанесла отчиму удар ножом. Врачам не удалось спасти ему жизнь.

«Когда я задавала ей вопрос — зачем ты его ударила ножом? — она сказала: „Я хотела, чтобы это все прекратилось, чтобы он никого не бил“. И вот она взялась за нож. Почему за нож — даже объяснить не может», — рассказывает адвокат.

Сначала Следственный комитет возбудил дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). После допроса свидетелей и экспертиз летом 2020 года дело переквалифицировали на «убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны» (ст. 108 УК РФ). Ответственность по 108-й статье наступает, начиная с 16 лет, поэтому СК решил прекратить преследование девочки, поясняет адвокат. Если бы на момент событий ей было 16 лет, дело было бы передали в суд.

Необходимая оборона

В российском уголовном кодексе есть 37-я статья о необходимой самообороне. Она гласит, что обороняться можно любыми способами, если действия насильника угрожают жизни обороняющегося или другого человека, или если есть «непосредственная угроза» применения такого насилия. В иных случаях защищаться можно только способами, «соответствующими характеру и опасности посягательства». Действия обороняющегося не являются преступлением, если действия насильника являются «неожиданными», и нет возможности объективно оценить степень опасности. Российские суды чаще всего не признают избиения и угрозы со стороны родственников основанием для обороны любым способом.

«Сама формулировка „превышение пределов необходимой обороны“ подразумевает, что человек должен оценить опасность, которая ему грозит. Почему эта статья существует и так часто применяется? Когда сожитель или муж бьет свою жену, а она берет нож и всаживает ему в сердце, считают, что здесь есть превышение пределов необходимой обороны, потому что он ее не убивал, а просто бил. То есть женщина неадекватно оценила опасность, которая ей грозила. Но мы же понимаем, что человек в стрессовой ситуации не может оценить степень опасности. Это оценочный момент, который возлагается на следствие и на суд», — говорит Анастасия Шардакова.

Пленум Верховного суда России 27 сентября 2012 года предписал судам, разбирающим дела о самообороне, учитывать возможность обороняющегося лица отразить посягательство. А при выяснении вопроса, являлись ли для оборонявшегося действия насильника неожиданными, учитывать способ посягательства, предшествовавшие этому события и эмоциональное состояние оборонявшегося (состояние страха, замешательства и так далее). Кроме того, Верховный суд подчеркивает: состояние необходимой самообороны может быть вызвано и общественно опасным посягательство, носящим длящийся характер.

Согласно исследованию «Новой газеты» и «Медиазоны», 79% женщин, осужденных в России по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) в 2016—2018 гг., защищались от семейного насилия. Авторы исследования также проанализировали приговоры женщинам с 2011 по 2018 год, где фигурирует 1 часть 108-й статьи («превышение необходимой самообороны»). В 83% случаев речь идет о защите от мужей и сожителей, в 8% случаях — о защите от других родственников-мужчин. Ни одного оправдательного приговора в выборке с портала «Судебные и нормативные акты РФ» не оказалось.

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