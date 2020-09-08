ООН призвала Россию провести независимое расследование отравления Навального

ООН призывает Россию провести «независимое и прозрачное» расследование отравления Алексея Навального. Об этом во вторник, 8 сентября, говорится в коммюнике Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

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Москва должна установить, «на ком лежит ответственность за это очень серьезное преступление, совершенное на российской земле», — считает Мишель Бачелет. «Количество случаев отравлений или других форм преднамеренных убийств людей, имеющих или имевших российское гражданство, в самой России или за ее рубежами, совершенных на протяжении последних двух десятилетий, вызывает обеспокоенность», — говорится в заявлении Верховного комиссара.

Как заявил представитель Верховного комиссара во время пресс-конференции в Женеве, в ООН не выдвигают прямых обвинений против кого бы то ни было, однако считают, что отказ от «тщательного, прозрачного, независимого и беспристрастного расследования» не может быть адекватным ответом.

В настоящее время Алексей Навальный находится на лечении в Германии. Политику стало плохо 20 августа после вылета из Томска. Немецкие врачи нашли признаки отравления политика нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Спустя почти три недели после предполагаемого отравления в России до сих пор не возбудили уголовное дело.

В Москве заявляют, что расследование начнется только после получения из Берлина результатов анализов, доказывающих факт отравления. 8 сентября представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что в МИД вызван посол Германии в Москве для дачи пояснений. «Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», — добавила дипломат.

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