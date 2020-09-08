Санкции или стратегический диалог с Россией? – французские СМИ о «деле Навального»

7 сентября Алексей Навальный пришел в себя в берлинской клинике Шарите. Это событие не обошло ни одно французское издание – опубликовав новость на первых полосах, французские СМИ задались вопросом об отношениях России и Запада после отравления этого уже всемирно известного политика.

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Отравление Алексея Навального почти не вызывает сомнений у французских СМИ. Именно слово «отравление» выводят в заголовки ведущие издания страны, рассказывая о состоянии здоровья политика и о готовящемся в ЕС «ответе».

«Отравление Навального: Россия видит виновных везде, кроме себя самой», – под таким заголовком еженедельник Le Point публикует озвученные российскими СМИ версии случившегося. Все эти версии подводятся под общий термин «теории заговора», пишет журналист Марк Нексон. «Отравление Алексея Навального возбуждает воображение российских властей», – говорится в статье. Их главная цель – «создать дымовую завесу вокруг заявления германского правительства об имеющихся «однозначных» доказательствах отравления нейротоксическим веществом похожим на "Новичок"».

Но если в факте отравления французские СМИ не сомневаются, то предположить, кто был его заказчиком они затрудняются. «Делом Навального Россия стреляет по самой себе», – пишет в авторской колонке газеты Le Figaro журналист Рено Жирар. «Трудно составить рациональный сценарий, который объяснил бы отравление самого известного оппозиционера Путина. Но какие могут быть опции?», – размышляет журналист.

Отравление ядом типа «Новичок» доказано «медиками госпиталя Шарите, который считается одним из лучших медицинских учреждений мира», говорится в колонке. Но кто его мог отравить? «Первая версия» журналиста состоит в том, что сам российский президент отдал приказ. «Но тут же всплывают три вопроса: что, у Кремля больше нет в запасе других, более чистых и скрытых методов убийства находящегося в России оппозиционера? Российские спецслужбы признали, что следили за Навальным. Но если бы они его в самом деле отравили, то почему тогда они наивно рассказали миру о слежке? Третий вопрос: почему Путин разрешил перевезти в Берлин больного, анализы которого могли вскрыть следы "Новичка"? Непонятно…».

Согласно второй версии автора статьи, Навальный был отравлен не по приказу Кремля, а по инициативе местных олигархов, деятельность которых расследовал оппозиционер. «Не стал ли он мишенью одного из них, уверенного в том, что Кремль проявит благосклонное безразличие? Могли ли наемные исполнители добыть "Новичок" и вылить его в чай Навальному без ведома следивших за ним спецслужб? Неужели центральная власть в России достигла такого уровня феодального упадка?»

Из двух версий наихудшей для Рено Жирара является вторая. «Если Путин сам приказал отравить своего оппонента, это опасно. Но если феодалы сегодня способны безнаказанно убивать любого российского гражданина, который им мешает, это вызывает крайнее беспокойство по поводу состояния всего режима в стране».

Сейчас российские власти говорят, что ничего не знают об отравлении Навального, но им трудно верить, продолжает автор. «6 сентября правительство Германии направило фактический ультиматум Кремлю: либо вы нам объясняете, что произошло с оппозиционером Навальным, отравленным нейротоксином военного предназначения, (…) либо мы запросим у Совета Евросоюза новых санкций против вас. Проект строительства газопровода "Северный поток-2" поставлен под вопрос», – говорится в материале Le Figaro.

«Выход из комы Алексея Навального для европейцев ничего не меняет, – написала Le Monde, – отравление главного российского оппозиционера в очередной раз подвергает испытанию сплоченность стран внутри ЕС». Как пишет автор материала Петр Смолар, Германия опять оказалась «на передовой», потребовав устами своего министра иностранных дел Хайко Мааса объяснений от Москвы «в ближайшие дни». Именно эти несколько дней дают европейцам возможность выработать общую позицию. «Европейский союз призывает к общей международной реакции и оставляет за собой право предпринять соответствующие меры», – заявил 3 сентября представитель ЕС Жозеп Боррель. А именно – санкции, о содержании которых сейчас спорят в европейских столицах.

Индивидуальные санкции, как это было после отравления Сергея Скрипаля, возможны только в случае, если известны конкретные исполнители, далее пишет Le Monde . А это значит, что должно проводиться следствие, что практически нереально, так как Алексей Навальный был отравлен на российской территории. Москва вообще факт отравления отрицает и уголовного дела открывать не собирается. Еще «Франция и Германия готовы поставить вопрос (об отравлении, RFI) перед ОЗХО, как это было после химических атак в Сирии. Кстати, тогда это спровоцировало серьезные трения с Россией», – рассказал газете один французский дипломат.

Конечно, не все страны-члены ЕС согласны в вопросах санкций, пишет Le Monde, но «плотный занавес лжи со стороны Москвы после отравления Навального» ставит всех перед одной очевидностью. «Каково бы ни было предполагаемое участие в этом Кремля, совершенно ясно, что он ни за что не захочет, чтобы правда стала известна. Преступлению сопутствует ложь, как это было в ходе захвата Крыма в 2014 году, спецоперации в Донбассе или деле Скрипаля».

В поисках единой европейской реакции на «дело Навального» Германия берет инициативу на себя, указывает Le Monde. А во Франции президент Макрон продолжает опровергать обвинения в «наивности» по поводу начатого в 2017 году диалога с Путиным, пишет Петр Смолар. В начале августа Париж надеялся, что Россия проявит свои «добрые намерения» в Беларуси, но именно российский ответ укрепил Лукашенко у власти. Как теперь Франция собирается вести диалог с Путиным?

Согласно источникам Le Monde, Елисейский дворец рассматривает несколько опций. Во-первых, Париж заморозил на неопределенное время назначенную на 14 сентября встречу в рамках «2+2» – российских и французских министров иностранных дел и обороны. Кроме этого, рассматриваемый визит в Москву президента Макрона также откладывается на неопределенный срок. И тем не менее, Франция не собирается прерывать стратегический диалог с Россией, пишет Петр Смолар.

«Запланированный на ближайшие недели визит президента Макрона в Москву под вопросом из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального», – сообщил во вторник, 8 сентября, французский телеканал BFM-TV.

После сообщения немецких медиков об отравлении Алексея Навального, множатся призывы к санкциям против России, пишет на своем сайте Radiofrance. «Даже Дональд Трамп присоединился к этим призывам, требуя прекратить проект «Северный поток-2».

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