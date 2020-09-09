В офисы «Открытой России», «МБХ медиа» и «Объединенных демократов» пришли силовики

В среду, 9 сентября, сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в московский офис общественной организации «Открытая Россия» и редакцию «МБХ медиа», обыски также прошли в нескольких городских штабах проекта «Объединенные демократы». Как сообщает «Медиазона», следственные действия проходят по делу ЮКОСа.

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Об обысках в «Открытой России» сообщила координатор организации Татьяна Усманова. Обыск в редакции проходит по делу ЮКОСа, «его проводят оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, их восемь человек, также присутствуют двое понятых», пишет сайт «МБХ медиа».

Координатор «Открытой России» Татьяна Усманова связывает обыски с сентябрьскими выборами, на которые при поддержке «Объединенных демократов» выдвинулись около 500 кандидатов в муниципальные депутаты по всей стране. Об этом она рассказала «Новой газете».

Силовики пришли с обысками к кандидатам и координаторам проекта «Объединенные демократы» в трех регионах. Во Владимире с обысками пришли к координаторам Александре Романовой, Андрею Сергееву и кандидату в депутаты Илье Косыгину, в Ивановской области — к координатору Николаю Дьячкову, кандидатам Ирине Мальцевой и Андрею Сергееву, в Татарстане — к кандидату Ирине Никифоровой, технологу Андрею Давыдову и родителям кандидата Эмиля Гараева.

Постановления выданы Басманным районным судом Москвы. «Открытую Россию», «МБХ медиа» и «Объединенных демократов» поддерживает экс-владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский. Дело против компании ЮКОС возбудили еще в 2003 году, прошлый раз силовики приходили с обысками в офисы «Открытой России» и «МБХ медиа» в июле.

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