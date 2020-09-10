Помпео об отравлении Навального: «Нормальные страны так не делают», России «это дорого обойдется»

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью радиоведущему Бену Шапиро заявил, что за отравлением Алексея Навального, вероятно, стоит высшее российское руководство. Расшифровка интервью 9 сентября опубликована на сайте Госдепартамента. В Кремле назвали обвинения Помпео «недопустимыми и априори ошибочными, и искажающими реальность».

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«Есть значительная вероятность того, что за этим (отравлением Навального) стоят высокопоставленные российские официальные лица», — сказал Майк Помпео. Он добавил, что «это плохо для российского народа и для России». По словам госсекретаря США, «нормальные страны так не действуют», и России «это дорого обойдется».

«Это не тот путь, по которому должны идти страны, которые хотят быть важными игроками на мировой арене. Вместо этого они должны продвигать свободу и демократию. Я думаю, что подобные вещи оставляют настоящие „черные метки“ на странах», — отметил Помпео. Он добавил, что власти США будут делать все зависящее от них, чтобы подобные вещи не повторялись.

Ранее специальная лаборатория Бундесвера установила, что политик Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом из группы «Новичок». По данным Die Zeit, Навального отравили новым «усовершенствованным» видом «Новичка», более опасным для человека, чем ранее известные варианты. По замыслу отравителей, политик должен был скончаться в самолете в ходе перелета из Томска в Москву.

Данные лабораторных исследований Германия передала в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Также стало известно, что Алексей Навальный после выхода из комы оправился и вспомнил события перед отравлением вплоть до потери создания в самолете.

Реакция России

«Прямые или косвенные указания на причастность каких-то, любых официальных российских представителей считаем недопустимыми и априори ошибочными, и искажающими реальность», — цитирует РБК заявление, которое 10 сентября сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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