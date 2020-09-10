СМИ: Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события вплоть до потери сознания в самолете

По данным СМИ, Алексей Навальный пришел в себя и вспомнил события перед отравлением вплоть до потери сознания

Во вторник, после того, как Алексея Навального вывели из медицинской комы, политик «полностью пришел в себя», сообщают в четверг, 10 сентября, The Insider, Der Spiegel и Bellingcat со ссылкой на свои информированные источники.

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По данным СМИ, Алексею Навальному удалось вспомнить события, предшествовавшие отравлению, а также события вплоть до потери сознания от боли в туалете самолета, летевшего из Томска в Москву и экстренно приземлившегося в Омске 20 августа.

В берлинской больнице, где проходит лечение российский политик, усилили охрану после того, как Алексей Навальный пришел в себя. В среду, когда стало ясно, что Навальный все помнит, был введен высший уровень безопасности («красная угроза»), пишет The Insider.

Тем временем врачи разрешили допуск к политику посетителей. Ранее, кроме врачей, к нему допускали только жену Юлию Навальную. По данным источника, для встречи с Навальным нужно пройти три кордона охраны.

По мнению немецких врачей, физически Алексею Навальному уже удалось восстановиться минимум на 90%, а психически он восстановился «практически полностью». Отмечается, что физическое и психическое восстановление отравленных Сергея Скрипаля и Емельяна Гербрева заняло намного большее время. Врачи считают, что выжить политику удалось только благодаря быстрой реакции пилотов, экстренно посадивших самолет в Омске, и благодаря тому, что еще в омском аэропорту ему ввели атропин.

Ранее специальная лаборатория вооруженных сил ФРГ, изучив пробы, взятые у Алексея Навального, установила, что политик был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». По данным Der Spiegel, следы яда были обнаружены в образцах кожи, анализах крови и мочи Алексея Навального. Следы «Новичка» также нашли на бутылке воды, которая была у Навального в самолете. Как пишет The Insider со ссылкой на немецких следователей, «если бы бутылка не попала в Германию, определить конкретный тип яда было бы намного сложнее, и именно эта упущенная деталь стала самым большим провалом российских спецслужб».

Накануне в министерстве обороны Германии сообщили, что отправили лабораторные исследования в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), членом которой является и Россия. Представитель правительства Германии Мартина Фиц заявила, что власти страны примут решения о дальнейших действиях после консультаций с ОЗХО. По ее словам, «информация, которая сейчас нужна, есть у России, а не у Германии».

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