Улицкая, Рубинштейн, Драгунский, Глуховский ответили на обращение Алексиевич

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич накануне обратилась к российской интеллигенции с вопросом: «Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький гордый народ?». Ряд российских писателей ответили на обращение Алексиевич — единственного члена президиума КС оппозиции, которая не арестована и не выдворена из Беларуси.

Реклама Читать далее

Писательница Людмила Улицкая: События в Беларуси — «хорошая модель» скорого будущего России

Писатель Людмила Улицкая в интервью русской службе «Би-би-си» сообщила, что направила письмо Светлане Алексиевич. В публикации приводится содержание письма. «Белоруссия сегодня переживает то, что, по всей вероятности, придется пережить через какое-то время и России, — уверена Улицкая. — Для всех нас события последних недель в Белоруссии — модель нашего скорого будущего. Причем модель хорошая».

«Как это ни удивительно, белорусские граждане оказались более чувствительны к аморальности и бесстыдству власти, и чувство собственного достоинства перевесило инерцию, страх и ту социальную лень, в которой по большей части живет все постсоветское пространство», — отметила российская писательница.

Людмила Улицкая отметила, что события в Беларуси показали, «как власть выпускает зубы, когда чувствует угрозу своему бессрочному и беззаконному существованию». Даже в эпоху, когда рухнул железный занавес, появился доступ к информации о жизни мира, что всегда скрывала советская власть, появился интернет, а аресты инакомыслящих стали «аккуратными и точечными».

«Я шлю тебе сердечный привет, желаю здоровья и сил, желаю тебе жить в стране, свободной от тупой и тошнотворной власти. И себе, дорогая моя, желаю того же», — так она завершила свое письмо Светлане Алексиевич.

Поэт и публицист Лев Рубинштейн: Протесты в Беларуси реабилитируют слово «патриотизм»

Лев Рубинштейн опубликовал ответ Светлане Алексиевич на своей странице в фейсбуке. Слово «интеллигенция» он закавычил и подчеркнул, что пишет не от «интеллигенции», а от себя лично. По его словам, слово «интеллигенция» «все больше и больше теряет свое содержательное наполнение и свои инструментальные возможности». Это слово сегодня ценится «не сильно дороже, чем абсолютно обесцененное слово „патриотизм“», — отмечает поэт.

Светлане Алексиевич Дорогая Светлана! Мне тоже, как и многим, хочется ответить на ваше встревоженное и горькое... Publiée par Лев Рубинштейн sur Mercredi 9 septembre 2020

Однако события в Беларуси в глазах Льва Рубинштейна сейчас реабилитируют слово «патриотизм». «Мы видим не „стремящихся к свободе“, а УЖЕ СВОБОДНЫХ людей, своим беспримерным социальным и эстетическим поведением реабилитирующим, — по крайней мере в моих глазах, — слово „патриотизм“», — пишет он.

«Мы видим народ как вольное сообщество мужчин и женщин разных возрастов, образовательных уровней и культурных ориентаций, и устремлений, объединённых общим стремлением к правде, к справедливости, к современности. И эта объединяющая сила стала вдруг крепче всех различий и даже противоречий. И поражает в этом прежде всего соединение бесстрашия и упорства с принципиальной, внутренне мотивированной презумпцией ненасилия», — пишет Лев Рубинштейн.

Он также вспомнил о книге Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». По его словам, у войны, может быть, не женское лицо, «а вот у свободы, у достоинства, у созидательной веселости и у решительной нежности лицо, в общем-то, именно женское», что демонстрируют сейчас события в Беларуси.

Писатель и журналист Денис Драгунский: Честь — главный двигатель протеста

Денис Драгунский также отметил, что не может писать от имени российской интеллигенции — «к сожалению — а, может быть, к счастью». По его словам, главный двигатель протестов в Беларуси — это честь. «Я верю, что народ Беларуси сумеет полной мерой ответить за поругание своей человеческой, демократической, национальной чести. Сумеет восстановить свободу и справедливость», — пишет Драгунский, выражая поддержку протестующим против диктатуры.

ГЛУБОКОУВАЖАЕМАЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА! Отвечаю на Ваше горькое и справедливое письмо. К сожалению - а может быть, к... Publiée par Denis Dragunsky sur Mercredi 9 septembre 2020

Писатель Дмитрий Глуховский: Мои симпатии 100% на стороне белорусского народа

Дмитрий Глуховский ответил на обращение Светланы Алексиевич в эфире «Настоящего времени». Он привел параллель с протестами в Москве в 2011-2012 гг.

Писатель подчеркнул, что его симпатии на стороне белорусского народа. «Мои симпатии однозначно, 100% на стороне белорусского народа. Я восхищаюсь мужественностью этих людей, мужественностью, в частности, Светланы Алексиевич, которая решилась на то, чтобы в свои преклонные годы снова стать частью борьбы своего народа за достоинство и свободу», — сказал Дмитрий Глуховский.

По его словам, за счет ненасильственности протестов белорусский режим сам себя дискредитирует, «демонстрирует свою полную невменяемость». Писатель сравнивает происходящее с восточными единоборствами: «В айкидо или в другой какой-то восточной борьбе, может быть, как раз дзюдо, принято использовать энергию противника для того, чтобы его самого опрокидывать. Пока что белорусский народ удивительным образом играет в айкидо с Лукашенко, и чем сильнее бьет Лукашенко, тем громче он падает и тем больший удар он наносит сам себе».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться