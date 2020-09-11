Ахмед Закаев сообщил о задержании родных в Чечне после своего выступления в поддержку 1ADAT

Бывший чеченский полевой командир Ахмед Закаев 10 сентября сообщил «Би-би-си», что в Чечне силовики задержали двух его братьев и двух сестер. За день до этого проживающий в Великобритании Закаев записал видеообращение к властям Чечни с резким осуждением пыток 19-летнего модератора чата оппозиционного телеграм-канала 1ADAT («Адат»).

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По словам Закаева, силовики пришли в дома его родных в Урус-Мартане утром 10 сентября. Со слов дальней родственницы, оказавшейся свидетельницей задержания, силовики сказали, что везут задержанных в Грозный.

Как пишет «Би-би-си», к концу дня их отпустили домой. По данным источника «Би-би-си», родственников Закаева возили к спикеру чеченского парламента Магомеду Даудову, который «провел с ними беседу».

Видео с пытками модератора чата 1ADAT

7 сентября в соцсетях появилось видео, где голый молодой человек, представившийся Салманом Тепсуркаевым, сначала оскорбляет себя, а затем подвергает себя насилию. Через день появилось еще одно видео с Тепсуркаевым, где тот говорит, что подверг себя насилию под угрозой убийством: «По чеченским обычаям (за такое) либо сажают на бутылку, либо стреляют в лоб. Я не захотел, чтобы в меня стреляли, поэтому сел на бутылку», — сказал юноша.

Авторы «Адат» заявили, что Тепсуркаева похитили силовики, пишет «Кавказский узел». По данным «Новой газеты», 19-летнего Тепсуркаева похитили из другого региона и могут держать на базе СОБР «Терек» в Грозном. По информации «Новой», за похищением стоят жители Чечни, предположительном имеющие отношение к правоохранительным органам.

Правозащитный центр «Мемориал» обратился в прокуратуру, МВД и СУ СК России по Чечне с просьбой установить местонахождение 19-летнего Тепсуркаева и расследовать пытки.

Видеозапись с 19-летним чеченцем, подвергающим себя насилию, вызвала шок как в Чечне, так и за ее пределами. Последние события резко увеличили популярность телеграм-канала 1ADAT. Как объясняет «Новая газета», «Адат» переводится с чеченского как «закон», это свод традиционного чеченского права. Телеграм-канал «Адат» появился в марте этого года. Его авторы предлагали жителям Чечни рассказывать о случаях похищений, пыток, коррупции со стороны силовиков и чиновников. «Адат» также рассказывал о секретных тюрьмах, уделял большое внимание теме социального неравенства в Чечне, высмеивал чеченские власти. В последнее время «Адат» первым сообщал о похищениях людей, что часто спасало им жизнь.

Обращение Ахмеда Закаева

Ахмед Закаев в своем видеообращении к властям Чечни сказал, что похитившие и подвергнувшие пыткам оппозиционного активиста не могут называть себя чеченцами и призвал жителей Чечни показать свое несогласие с такими действиями. «О существовании этого телеграм-канала я узнал только вчера, но сегодня я вам говорю: я — модератор этого канала. Я его админ. Каждый, кто считает себя чеченцем, является участником этой группы», — говорил Закаев (перевод по «Би-би-си»).

После обращения Закаева спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что раз тот назвал себя администратором канала, то с него «надо требовать спрос». Закаев связал задержание своих родственников с этим обращением Даудова.

Ахмед Закаев — бывший чеченский полевой командир, участник первой и второй чеченских войн. В России его обвиняют в организации незаконных вооруженных формирований и терроризме. С начала 2000-х проживает в Великобритании, где получил политическое убежище

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