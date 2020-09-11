Лукашенко приедет в Россию на переговоры с Путиным 14 сентября

Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи. Фото 15 февраля 2019 г. (архив)

В пресс-службе Кремля сообщили, что переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко состоятся в Сочи 14 сентября, передает 11 сентября «Интерфакс».

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В сообщении Кремля говорится, что Путин и Лукашенко обсудят в том числе «перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что подписание документов и пресс-конференции по итогам не планируется, а публичной будет протокольная часть в начале встречи.

О личной встрече в Москве Путин и Лукашенко договорились в ходе телефонных переговоров 30 августа. 2 сентября в Москву на переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым прибыл министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. 3 сентября в Минске с Александром Лукашенко встретился премьер-министр России Михаил Мишустин. 8 сентября Александр Лукашенко дал большое интервью российским телеканалам.

Владимир Путин одним из первых поздравил Александра Лукашенко с «победой» на президентских выборах. Итоги выборов президента Беларуси власти России, в отличие от стран Запада, признали легитимными. Сообщалось о многочисленных фальсификациях в ходе голосования и подсчета голосов. С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста. Их особенно жестоко подавляли в первые дни, есть многочисленные свидетельства об избиениях и пытках задержанных в изоляторах.

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