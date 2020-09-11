Путин принес извинения президенту Сербии за публикацию Захаровой

Владимир Путин и Александр Вучич во время визита президента России в Сербию, январь 2019 г.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что президент России Владимир Путин и глава российского МИД Сергей Лавров извинились перед ним за публикацию официального представителя МИД России Марии Захаровой с кадром из фильма «Основной инстинкт».

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«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой) это сделали оба. Притом, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения, и это для меня проходной и неважный инцидент», — цитирует РИА Новости заявление, которое Александр Вучич сделал в эфире национального ТВ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин извинился перед Вучичем. В сообщении Кремля о телефонном разговоре Владимира Путина и Александра Вучича не упоминается об извинениях с российской стороны.

МИД Сербии вызывал российского посла для разъяснений из-за публикации Марии Захаровой, которая касается визита президента Сербии в США. Захарова прокомментировала фото, на котором Александр Вучич в ходе визита в Белый дом сидит перед президентом США Дональдом Трампом на стуле. Захарова поместила скриншот из фильма «Основной инстинкт», посоветовав всем, кого пригласили в Белый дом, «а стул поставили так, будто вы на допросе», сесть, как героиня Шэрон Стоун. Позже Захарова попросила прощения, сказав, что ее публикацию «неверно истолковали».

В воскресенье, 6 сентября, президент Сербии провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Александр Вучич ездил в Вашингтон на переговоры с премьер-министром Косово Авдуллой Хоти, по итогам которых было подписано соглашение о сотрудничестве.

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