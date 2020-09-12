В Хабаровске тысячи людей вышли на митинг — десятую субботу подряд

Митингующих было больше, чем в прошлую субботу, сообщил местный портал DVHab. На фото: манифестация 05.09.2020

В субботу, 12 сентября, несколько тысяч человек вышли на митинг в Хабаровске. Это уже десятая протестная суббота в городе. Акции протеста начались после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

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«Митингующих не так много, как во время самой первой протестной акции, но больше, чем в прошлую субботу», — сообщил местный портал DVHab.

Люди пришли на акцию с плакатами в поддержку бывшего губернатора и выкрикивали лозунги: «Я/мы Сергей Фургал», «Фургал не убийца», «Дело сфабриковано», «Верните нам Фургала», «Россия — вставай, Фургала — спасай!», «Путина — долой, Фургала — домой!».

Десятую субботу подряд Хабаровск собирается тысячами людей в поддержку своего выбора - губернатора Сергея Фургала pic.twitter.com/CcQXmnoCwr — Алексей❌Ворсин (@vorsin_alexey) September 12, 2020

Как пишет Meduza, ссылаясь на данные нескольких независимых подсчетов, на митинг вышло от 5 до 9 тысяч человек. Мэрия заявила о 700 участниках манифестации.

Издание сообщает, что это была первая за эти два с лишним месяца акция протеста, которую ее организаторы попытались согласовать с властями (из-за снятия ограничений по коронавирусу), — но получили отказ.

Как отмечает «Новая газета», нынешняя акция протеста в Хабаровске прошла без задержаний.

Издание Znak.com цитирует заявление мэрии, объявившей, что с 11 июля во время протестных акций зарегистрировано более 4 тысяч административных правонарушений, арестованы 23 человека.

Акции протеста в Хабаровске начались 11 июля в ответ на задержание губернатора Хабаровского края, представителя партии ЛДПР Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств в середине 2000-х. Фургал вину не признает.

Тем не менее, президент Владимир Путин уволил Сергея Фургала «в связи с утратой доверия», назначив 20 июля временным исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, другого представителя ЛДПР. Однако протесты продолжились.

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