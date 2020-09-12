«Голос» сообщил о 586 возможных нарушениях в первый день региональных выборов

Движение «Голос» зафиксировало 586 сообщений о возможных нарушениях в первый день региональных выборов, которые проходят в России с 11 по 13 сентября. По данным организации, лидерами по подозрениям на фальсификации, подкуп и другие нарушения прав избирателей стали Краснодарский край (52 сообщения) и Самарская область (33). При этом наблюдение за выборами осложнено тем, что многих наблюдателей не пустили на участки.

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«Досрочное голосование традиционно делает процесс выборов гораздо менее прозрачным, но в связи с введением „дополнительных форм“ голосования, его масштаб значительно увеличился», — отметили в «Голосе». Речь идет в том числе об организации досрочного голосования «на территориях общего пользования» — к примеру, во дворах жилых домов.

Как заявили в «Голосе», в пятницу движение получило 220 звонков на горячую линию. Еще 366 сообщений поступили через карту нарушений на выборах и через Интернет. Основными нарушениями в этом году, по данным движения, стали отказ в выдаче актов о досрочном голосовании, лишние имена в списках для голосования на дому и принуждение избирателей.

В Краснодаре наблюдателям для того, чтобы попасть на участок, пришлось вызвать полицию. Там номера на актах о голосовании не совпадали с номерами сейф-пакетов, куда складывают бюллетени. Кроме того, по подсчетам наблюдателей, количество проголосовавших, указанное в документах, в несколько раз отличалось от числа избирателей, пришедших на участки.

13 сентября в России пройдет Единый день голосования, во время которого россияне примут участие в выборах различного уровня в 83 регионах России. Согласно измененной Конституции, досрочное голосование впервые началось за два дня до официальной даты выборов. По мнению правозащитников, такой ход голосования может увеличить число фальсификаций и усложняет работу наблюдателей.

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