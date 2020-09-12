Две партии власти и единая оппозиция: глава штаба Навального Сергей Бойко о необычных выборах в Новосибирске

13 сентября в России — единый день голосования. Самая напряженная борьба в этом году развернулась на выборах в городской совет депутатов Новосибирска. В крупнейшем муниципалитете страны оппозиция объединилась в коалицию, чтобы противостоять сразу двум партиям власти: «Единой России» — партии местного губернатора — и КПРФ, чей представитель является мэром города. Оппозиционная коалиция, созданная на базе штаба Навального, обвиняет местные «ЕдРо» и КПРФ в предвыборном сговоре. Об уникальности новосибирских выборов, отравлении Навального и параллелях с Хабаровском и Минском Русская служба RFI поговорила с руководителем местного штаба Навального Сергеем Бойко.

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Сергей Бойко — кандидат в депутаты новосибирского городского совета, руководитель новосибирского штаба Алексея Навального, в 2019 году на выборах мэра Новосибирска занял второе место, проиграв действующему главе города, представителю КПРФ Анатолию Локтю. Один из основателей «Общества защиты интернета».

RFI: Какой результат на этих выборах для вас будет успехом?

Сергей Бойко: Формирование фракции. По новосибирским законам, фракция — это, минимум, пять депутатов. Если нам по итогам выборов удастся сформировать фракцию — это будет хорошо. А если будет больше, то это нам даст больше возможностей для решения городских проблем.

Насколько это реализуемо?

Абсолютно реализуемо. Значительное количество наших кандидатов провели активную кампанию, у нас есть поддержка «Умного голосования» Алексея Навального. Так что шанс стать депутатами есть у большего числа кандидатов. И может быть ситуация, что мы два десятка депутатов получим. Может быть ситуация, что и ноль депутатов. Потому что сейчас есть много «вбросов», «подвозов». Власть использует административный ресурс, который не учитывается в «социологии». Мы видим, что достаточно грязные выборы в этом году, нас и травили в штабе, и угрожали, и кусали, и волонтеров били. Кампания в этом году грязная. И мы не знаем еще, как будет подсчет трехдневного голосования. Уже фиксируем много нарушений, поэтому возможно все. Но вообще выборы такими и должны быть, когда до последнего момента ты не знаешь, кто победит.

На муниципальные выборы обычно мало обращают внимания. Но к вашей кампании у всех огромный интерес. О вас написали все федеральные СМИ. Как вы объясняете такой интерес, и чем важны эти выборы?

Тут есть две причины: во-первых, это самые важные выборы перед выборами в Госдуму. Новосибирск — это третий город страны, и выборы здесь показательны. Это такой усредненный показатель настроений всей России. А во-вторых, для Кремля — это первые выборы в условиях низкого рейтинга Путина, экономического кризиса, недовольства людей медицинским обслуживанием во время эпидемии. И для Кремля — это такая репетиция, можно ли на негативном фоне за счет «административных приводов», за счет трехдневного голосования выигрывать. А для нас — это вопрос о том, может ли оппозиция это недовольство людей канализировать, трансформировать из абстрактного недовольства в конкретное действие — сходить на выборы и проголосовать против «Единой России»?

Есть такой стереотип, что Сибирь — протестный регион. Чем это объясняется?

Да, это так. Тут много причин. Во-первых, в Сибири никогда не было крепостного права. Исторически Сибирь более свободный регион нежели Поволжье или центральный регион. Второй момент: большинство сибиряков считает, что тот уровень жизни, который столица обеспечивает региону, он явно не соответствует, тому объему природных ресурсов, которые добываются в Сибири. Большая часть российской нефти, например, добывается в Сибири, большая часть российского газа добывается в Сибири, но большая часть этих ресурсов уходит в Москву. И есть явное недовольство политикой Кремля.

Голосование за поправки в конституцию, которое прошло летом, выявило эти протестные настроения?

В Новосибирске 40% проголосовало против. Это один самых высоких по стране показателей. 140 тысяч человек здесь пришли и сказали, что против. При том что штаб Навального не вел кампанию против. Мы предлагали людям сделать выбор самим: либо не участвовать, либо голосовать против.

140 тысяч человек — это больше, чем нужно, чтобы получить подавляющее большинство Горсовета, и чтобы там не осталось ни одного депутата от «Единой России». К сожалению, это так не работает. Люди не могут перейти к какому-то конструктивному голосованию за оппозиционных кандидатов. Поэтому и было придумано «Умное голосование», чтобы показать, что если консолидироваться, то «Единую Россию» можно убрать из региональных парламентов.

Из-за голосования по поправкам у вас произошел раскол в коалиции…

Раскол — это громкое слово. С одним из членов коалиции, с Ростиславом Антоновым, после того как он выступил за поправки, а все остальные члены — против, мы осознали, что наши разные взгляды на федеральные вопросы не позволяют нам вести даже местную кампанию совместно. Мы обсудили и договорились, что ведем кампанию самостоятельно. Но все наши взаимные обязательства сохраняются.

А на общественные настроения эта кампания за поправки как-то повлияла? Произошла мобилизация протестного электората?

Безусловно, потому что людей заставили задуматься «за» они или «против». Многие то люди жили и не задумывались, не имели какого-то политического мнения. А тут им дали бюллетень, в котором есть две галочки: «да» или «нет». И они должны были какую-то одну выбрать. Это не то чтобы даже для мобилизации, а скорее для кристаллизации протестного электората полезно. Потому что люди осознали, что находятся в оппозиции действующей власти. Но насколько мы можем это использовать — завтра получим ответ.

А эпидемия повлияла на политические настроения новосибирцев?

Безусловно. Очень много людей, которые недовольны деятельностью власти, логикой ограничений. Проблема не в том, что были ограничения, а в том, что не было логической связанности. Людям запрещали ходить в бассейн, чтобы заниматься плаванием, но при этом власти проводили парады, митинги, салюты, какие-то публичные мероприятия, где много людей собиралось. Запрещалось работать ресторанам, даже на улице, но при этом чиновники проводили в кабинетах большие совещания, не пытаясь пользоваться интернетом. То есть постоянно люди видели противоречия, что кому-то ничего нельзя, а кому-то все можно. Была плохая организация работы общественного транспорта, очень плохо работали больницы, сами эти больницы плохо выглядят, в них плохие условия, тараканы, не очень хорошая еда. Многие люди попали в больницы, увидели это, и это тоже повлияло на их недовольство.

В прошлый раз, когда так объединялась оппозиция в Новосибирске, это были мэрские выборы 2014 года, когда все поддержали кандидата от КПРФ Анатолия Локтя, выступившего против кандидата от «Единой России» …

Да, так это и было в 2014 году. Все, независимо от своих политических убеждений — и с либеральными, и с социалистическими взглядами — все объединились против «Единой России», чтобы провести кандидата от другой партии. И мы рассчитывали, что будет примерно тоже, что позже получилось с Фургалом, что Локоть не будет полностью системным человеком и попробует эту систему менять. К сожалению, Анатолий Локоть полностью не оправдал наших ожиданий, более того, стал даже хуже. Потому что новосибирская КПРФ перестала быть оппозиционной партией, а полностью влилась в систему «Единой России» и голосует как «Единая Россия» по всем вопросам в региональном и муниципальном собрании.

Памятник Ленину возле штаба КПРФ в Новосибирске AFP - ALEXANDER NEMENOV

В Хабаровске уже десятую субботу подряд проходит многотысячная протестная акция. Что-то подобное возможно в ближайшем будущем в Новосибирске? Что может вывести людей на улицы?

Новосибирск вообще один из первых городов в Сибири по протестным акциям. У нас во время повышения пенсионного возраста была одна из самых больших акций. Когда Алексей [Навальный] выпустил фильм про премьера Медведева, у нас была одна из самых больших акций. У нас вчера просто на встречу с кандидатами пришла тысяча человек. То есть вообще люди выходят легко, и очень часто митингами получалось добиваться каких-то результатов. Просто мы не ставили таких больших политических задач, как хабаровчане. Но если люди будут недовольны и будут считать свое недовольство достойным митинга, то абсолютно возможны в Новосибирске крупные массовые протесты.

У нас сегодня тоже десятую субботу идет небольшая, но несогласованная, акция в поддержку Хабаровска. Мы [представители коалиции] в ней сознательно не участвуем, потому что для кандидатов это несет риски административного ареста, и помешает вести кампанию. Для нас это было тяжелое решение. Но мы посчитали, что выгнать «Единую Россию» из городского совета — это большая поддержка Хабаровску, чем получить срок в 10 суток за участие в несанкционированной акции.

Перед самым отравлением к вам в город приезжал Алексей Навальный снимать фильм, как Горсовет захватила строительная мафия. Почему вы думаете, что они сейчас отдадут власть? Какие у вас есть возможности с ней бороться?

Основные возможности с ними бороться — это наши кандидаты, которые могут стать депутатами, наши наблюдатели на участках, которые будут требовать от комиссии соблюдения российского законодательства, и наши горожане, которые нас поддерживают. И я уверен, что, в случае масштабных фальсификаций, они будут добиваться честного пересчета голосов.

Одного из ваших кандидатов сняли с выборов, вам в штаб подкинули бутылку с химическими веществами. Как в таких условиях бороться?

На выборах. Нет другого пути на сегодняшний день. Участвовать в выборах, рассказывать об этом людям, добиваться признания результатов.

Люди выйдут, если будут фальсификации?

Если будут существенные фальсификации, то — да. Несомненно. К сожалению, скупка голосов, когда «Единая Россия» платит за то, чтобы проголосовали, — это незаметно и сложно уличить. Но, если комиссии будут переписывать протоколы, я уверен, что люди выйдут. В Новосибирске нет такого опыта, чтобы комиссии переписывали протоколы. Тут как в Беларуси быть не может.

Новосибирский театр оперы и балета opera-novosibirsk.ru

Как дела у Алексея Навального, есть у вас какие-то свежие новости из Берлина?

Нет. Я получаю, но не смогу добавить ничего к той информации, которую дает его пресс-секретарь.

Как эта история отразилась на работе вашего предвыборного штаба?

Безусловно, мы рассчитывали на помощь Алексея в этой кампании. Он был очень заинтересован кампанией в Новосибирске и планировал еще один приезд, и презентацию фильма более широкую. Тот факт, что Алексей не находится в сознании и не может нам помогать, это очень усложняет нашу работу. И на моральном духе сказывается. Тем не менее настроены побеждать несмотря на то, что на ключевой месяц остались без поддержки нашего лидера. Но, в любом случае, мы надеемся, что он выздоровеет, у него будет все хорошо, и мы расскажем ему, как наши депутаты работают.

Но психологически на волонтеров и кандидатов это должно было сильно подействовать.

Безусловно, тем более что мы с ним встречались за день до отравления. Конечно, это не просто человек из телевизора, а человек, с которым мы встречались, общались, он подсказывал, как дальше вести выборы, мы обсуждали. Конечно, это все сказывается.

Не было чувства отчаяния и бессилия?

Мы не отчаявшиеся и не бессильные. Наоборот, волонтеры сказали, что если Навального травят, то мы за него и должны более активно участвовать.

Вы работали в Москве в штабе Навального. Почему вернулись?

Это не было переездом. Это была моя вторая большая командировка в Москву. В 2015 году, когда убили Бориса Немцова, я тоже был в Москве, но тогда еще работал в коммерческой компании, потом вернулся в Новосибирск. И в этот раз, когда переезжал руководить московским штабом (Сергей Бойко возглавлял московский штаб Алексея Навального во время президентских выборов 2018 года — RFI), мы договаривались с Леонидом и Алексеем, что это будет переезд на время избирательной кампании. Я не планировал и не планирую переезжать в Москву.

Вести кампанию в Москве и в Новосибирске — есть разница?

Новосибирск свободнее. Здесь больше всего можно горожанам. Их права нарушаются намного реже. Здесь больше согласовывают мероприятий. В Новосибирске легче оппозиция себя чувствует, и больше возможностей у нее есть. Новосибирск в этом плане намного более демократичен и здесь намного свободнее кампания. Об этом мало говорят, потому что мало, кто сравнивал.

Например, сейчас в Москве нельзя [проводить] одиночные пикеты — задерживают. А в Новосибирске, когда Алексея отравили и мы хотели добиться его отправки в Германию, мы проводили серию одиночных пикетов непрерывно целыми днями, и ни один человек не был задержан. Двух только оштрафовали за то, что они были без масок.

Люди в Москве гораздо более бесправные и сильнее подавляются государством в большинстве регионов. Москва намного более полицейская. Причем полицейские в Москве не только охотнее ограничивают права горожан, но и чаще общаются невежливо, грубо нарушают базовые правила.

Глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко AFP - ALEXANDER NEMENOV

Часто говорят наоборот: в Москве, по крайней мере, все на виду, а в регионах, где нет такого количества СМИ и правозащитников, полный беспредел творится.

Это не так совсем. Есть регионы, где творится беспредел. Это, прежде всего, национальные республики и какие-то отдельные регионы, например, Кемеровская область. Но в Новосибирске не ломают руки журналистам на участках, не ломают ноги на митингах участникам. Если в Новосибирске на митинге сломать участнику ногу, то об этом будет весь город говорить месяц и будут протесты еще больше.

Когда в Москве на митингах задерживают участников — это нормально, постоянно такое происходит. А в Новосибирске у нас была всего одна такая история. Я делал митинг против повышения пенсионного возраста, меня хотели задержать еще за неделю до митинга, чтобы я его не делал. Я неделю прятался от полиции и приехал на сам митинг. И это был первый раз в Новосибирске, когда задержали организатора на митинге. У нас когда случается несанкционированный митинг, то полиция его не разгоняет, а уже на следующий день задерживает организаторов и везет в суд. А тут был первый раз, когда организатора задержали прямо на митинге, и люди всё бросили и пошли по центру города, перекрыли центральную улицу и три тысячи человек пошли к отделению полиции, чтобы меня освобождать. То есть новосибирцы не приучены к таким вещам как в Москве.

И согласовывают мероприятия у нас чаще чем в Москве. Хотя и с этим есть проблемы. И нельзя сказать, что я могу провести митинг в любое время, в любом месте, и что меня не задержат. Но у меня было четыре административных ареста — два в Москве и два в Новосибирске. И если в Новосибирске мне давали сроки арестов четыре дня. То в Москве — это 30 дней, практически за то же самое. Так что тут даже давление со стороны властей намного корректнее и безопаснее, чем в Москве. Так что в этом плане москвичи более бесправные.

Вы для себя как-то определяете пределы борьбы? Условно говоря, если узнаете, что вам грозит уголовное дело, то откажетесь от политической деятельности и уедете из страны?

Я не думал об этом. Потому что всегда очень сложно такое спланировать заранее. Человек в критической ситуации мыслит не так, как в спокойной. Я буду действовать скорее по ситуации. Если я буду знать, что мне грозит тюремный срок, то тогда и буду решать, что мне с этим делать. Я не могу сказать, что у меня нет возможности уехать и жить в другой стране. Такая возможность есть. Я сносно разговариваю по-английски, моя основная профессия — программист, и я, в принципе, не останусь без работы в любой стране, потому что языки программирования универсальны во всем мире. Но я не рассматриваю для себя переезд или побег политический.

Я надеюсь, что до этого все-таки не дойдет. Я понимаю все риски занятия оппозиционной политикой. Что это угроза и для здоровья, и для свободы, но все-таки рассчитываю на здравомыслие… региональных властей… ну, а на федеральных — уже не очень удается рассчитывать после отравления Алексея. Мне кажется, что на какое-то время они должны успокоиться и сдать назад, потому что весь мир обсуждает эту ситуацию, и уже Европа говорит о санкциях. Это должно пыл нашего ФСБ остудить.

Санкции вы считаете эффективным методом влияния на российскую власть?

Секторальные экономические санкции не работают. Человек в России живет с психологией «осажденной крепости», что мы — в кольце врагов, все против нас. И поэтому, когда появляются экономические санкции против России, люди начинают жить хуже, и они только укрепляют режим. На самом деле, нужно менять подход и бить по окружению Путина. В России всего пятьсот-тысяча человек, которые владеют и управляют страной, это не один Владимир Путин, это его окружение — Ротенберги, Тимченко, все его министры, сотрудники, типа Пескова. Люди, которые обеспечивают стабильность этому режиму, они все имеют имущество за рубежом, счета за рубежом, часто их семьи живут за рубежом. Они не связывают свое будущее с Россией. И я считаю, все санкции должны быть направлены лично и точечно против этих людей. В этом плане «список Магнитского» — хороший пример. А экономическое давление — это неэффективно и контрпродуктивно.

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