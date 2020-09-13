В России проходит последний, третий, день «единого дня голосования»

В воскресенье, 13 сентября, почти во всех регионах России проходят выборы. Это последний день так называемого «единого дня голосования»: почти в половине регионов все избиратели могли проголосовать и в предыдущие два дня — 11 и 12 сентября. При этом голосование может проходить не только на специально оборудованных избирательных участках. Эта схема, использованная властями в июле на голосовании по изменению Конституции, позволившему «обнулить» президентские сроки Владимира Путина, впервые используется на «обычных» выборах.

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Сегодня голосование проходит в 83 из 85 регионов России — это более девяти тысяч выборов разных уровней.

В 20 регионах выберут глав субъектов, в 11 изберут депутатов местных законодательных собраний, а в городах проголосуют за муниципальных депутатов.

Досрочно проголосовать в первые два дня выборов, 11 и 12 сентября, могли жители 41 субъекта РФ.

Помимо прочего, новая избирательная процедура, впервые опробованная в июле на голосовании по поправкам к Конституции, теперь позволяет проводить выборы не только на специальных, стационарных, избирательных участках, но и на «придомовых территориях» и в «местах общего пользования».

По мнению многих правозащитников и экспертов по электоральным процессам, такой ход голосования серьезно упрощает фальсификации и усложняет работу наблюдателей.

«Многодневное голосование стимулирует принуждение к участию в голосовании, что противоречит принципу добровольности. Кроме того, многодневное голосование при существующем правовом регулировании и практике не поддается общественному контролю», — говорилось в заявлении независимого движения в защиту прав избирателей «Голос», опубликованном в июле, — перед тем, как Госдума утвердила закон, позволяющий проведение выборов в таких условиях.

В первый день нынешних региональных выборов «Голос» зафиксировал 586 сообщений о возможных нарушениях. При этом глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в первый день было зафиксировано всего «четыре серьезных нарушения» и подчеркнула, что, с учетом масштаба кампании, «то, что проходит по стране, это, конечно, очень небольшое количество нарушений».

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