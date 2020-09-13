В СМИ обнародованы «шесть способов, которыми Германия может убить «Северный поток-2»
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Американское издание Politico сообщило о том, что на Германию «растет давление» для того, чтобы власти страны отказались от дальнейшей поддержки строительства газопровода «Северный поток-2». Как утверждает издание, Берлину стало намного сложнее «защищать» этот проект перед другими западными союзниками после того, как в России был отравлен ведущий оппозиционный политик Алексей Навальный. В связи с этим Politico нарисовало шесть сценариев отказа Берлина от газопровода, и рассчитало последствия каждого из них.
Власти Германии ранее всегда утверждали, что «трубопровод протяженностью 1230 км, по которому предполагается направлять дополнительно 55 миллиардов кубометров российского газа в год по дну Балтийского моря, является коммерческим проектом, а не политическим», напоминает Politico. Но подчеркивает, что после отравления в России Алексея Навального эту позицию Берлину гораздо труднее отстаивать.
«На Германию растет давление, чтобы она пересмотрела свою поддержку осуществляемого Россией стротельства газопровода «Северный поток-2», — пишет издание, напоминая, что возможность пересмотра отношения к проекту на минувшей неделе впервые «не исключила» канцлер Ангела Меркель.
Подчеркивая, что отказ Берлина от проекта может создать «юридические, финансовые и политические проблемы», Politico предлагает шесть сценариев выхода из сделки.
«Германия в одиночку мало что способна сделать для того, чтобы заблокировать завершение строительства газопровода, не нарушив законодательства ЕС и не рискуя получить претензии по поводу многомиллиардных убытков» со стороны «Газпрома», но она может легко позволить «другим делать грязную работу и смотреть, как недостроенный „Северный поток-2“ медленно гниет в ледяной Балтике», — пишет Politico.
Первый вариант — самый неблагоприятный для центральных властей Германии — заключается в оказании давления на региональные власти федеральной земли Мекленбург—Передняя Померания, а также на немецкое Федеральное агентство по судоходству и гидрографии — с тем, чтобы они отозвали разрешения на строительство трубопровода. Такой отзыв «по политическим мотивам» позволит оператору строительства Nord Stream 2 AG (единственным акционером которого является «Газпром») подать на Германию в суд, и в этом случае размер возмещения может достигнуть стоимости всего проекта — около 9,5 млрд евро, или даже превысить ее, с учетом упущенной выгоды.
Второй вариант — дождаться решения суда по искам различных неправительственных организаций, которые настаивают на том, что «Северный поток-2» не должен быть построен из-за «влияния» проекта на «глобальное потепление».
Третий вариант — ввести ограничение на импорт российского газа, используя возможности национального немецкого Закона о внешней торговле и платежах, который «допускает введение ограничений, «чтобы гарантировать существенные интересы безопасности Федеративной Республики Германии или предотвратить нарушение мирного сосуществования наций».
Четвертый вариант — «позволить американским санкциям задушить проект». Издание напоминает, что после того, как в декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока-2», «немецкие политики подняли бурю в СМИ по поводу предполагаемого посягательства на суверенитет Германии и Евросоюза». «Но, возможно, (теперь) политически целесообразно позволить Дяде Сэму сделать тяжелую работу», — настаивает Politico.
Пятый вариант — «подтолкнуть введение санкций на уровне Евросоюза». Европейский совет должен голосовать за введение санкций единогласно, и «позиция Германии в отношении трубопровода до сих пор рассматривалась как главный тормоз, однако если Берлин передумает, то другие члены ЕС, где находятся предприятия, участвующие в проекте, могут последовать его примеру», — утверждает издание.
Наконец, шестой вариант — отказать оператором проекта в получении лицензии на эксплуатацию газопровода, даже если он будет достроен. «Даже если никаких дополнительных действий со стороны Германии или ЕС не будет предпринято, „Северный поток-2“ все равно столкнется со многими трудностями при получении лицензии на эксплуатацию», — уверяет Politico, напоминая, в частности, о том, что «Газпрому» еще предстоит найти независимую компанию, которая, под угрозой американских санкций, согласилась бы провести «заключительную инспекцию» построенного газопровода.
Напомним, 7 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил о том, что Ангела Меркель «не исключает» того, что отравление Алексея Навального может оказать влияние на реализацию проекта «Северный поток-2». «Канцлер разделяет мнение министра иностранных дел», — добавил Зайберт, вопрос которому был задан в связи с «ультиматумом», накануне предъявленным российским властям главой МИД Германии Хайко Маасом.
В воскресенье, 6 сентября, Маас потребовал от России «помощи» в том, чтобы «пролить свет» на обстоятельства и виновников этого отравления. В противном случае, Германия может «отозвать поддержку», которую она оказывала проекту строительства «Северного потока-2», подчеркнул министр иностранных дел ФРГ.
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