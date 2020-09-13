В СМИ обнародованы «шесть способов, которыми Германия может убить «Северный поток-2»

Американское издание Politico сообщило о том, что на Германию «растет давление» для того, чтобы власти страны отказались от дальнейшей поддержки строительства газопровода «Северный поток-2». Как утверждает издание, Берлину стало намного сложнее «защищать» этот проект перед другими западными союзниками после того, как в России был отравлен ведущий оппозиционный политик Алексей Навальный. В связи с этим Politico нарисовало шесть сценариев отказа Берлина от газопровода, и рассчитало последствия каждого из них.

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Власти Германии ранее всегда утверждали, что «трубопровод протяженностью 1230 км, по которому предполагается направлять дополнительно 55 миллиардов кубометров российского газа в год по дну Балтийского моря, является коммерческим проектом, а не политическим», напоминает Politico. Но подчеркивает, что после отравления в России Алексея Навального эту позицию Берлину гораздо труднее отстаивать.

«На Германию растет давление, чтобы она пересмотрела свою поддержку осуществляемого Россией стротельства газопровода «Северный поток-2», — пишет издание, напоминая, что возможность пересмотра отношения к проекту на минувшей неделе впервые «не исключила» канцлер Ангела Меркель.

Подчеркивая, что отказ Берлина от проекта может создать «юридические, финансовые и политические проблемы», Politico предлагает шесть сценариев выхода из сделки.

«Германия в одиночку мало что способна сделать для того, чтобы заблокировать завершение строительства газопровода, не нарушив законодательства ЕС и не рискуя получить претензии по поводу многомиллиардных убытков» со стороны «Газпрома», но она может легко позволить «другим делать грязную работу и смотреть, как недостроенный „Северный поток-2“ медленно гниет в ледяной Балтике», — пишет Politico.

Первый вариант — самый неблагоприятный для центральных властей Германии — заключается в оказании давления на региональные власти федеральной земли Мекленбург—Передняя Померания, а также на немецкое Федеральное агентство по судоходству и гидрографии — с тем, чтобы они отозвали разрешения на строительство трубопровода. Такой отзыв «по политическим мотивам» позволит оператору строительства Nord Stream 2 AG (единственным акционером которого является «Газпром») подать на Германию в суд, и в этом случае размер возмещения может достигнуть стоимости всего проекта — около 9,5 млрд евро, или даже превысить ее, с учетом упущенной выгоды.

«Германия в одиночку мало что способна сделать для того, чтобы заблокировать завершение строительства газопровода, но она может легко позволить «другим делать грязную работу, и смотреть, как недостроенный „Северный поток-2“ медленно гниет в ледяной Балтике», — пишет Politico. REUTERS - Stine Jacobsen

Второй вариант — дождаться решения суда по искам различных неправительственных организаций, которые настаивают на том, что «Северный поток-2» не должен быть построен из-за «влияния» проекта на «глобальное потепление».

Третий вариант — ввести ограничение на импорт российского газа, используя возможности национального немецкого Закона о внешней торговле и платежах, который «допускает введение ограничений, «чтобы гарантировать существенные интересы безопасности Федеративной Республики Германии или предотвратить нарушение мирного сосуществования наций».

Четвертый вариант — «позволить американским санкциям задушить проект». Издание напоминает, что после того, как в декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока-2», «немецкие политики подняли бурю в СМИ по поводу предполагаемого посягательства на суверенитет Германии и Евросоюза». «Но, возможно, (теперь) политически целесообразно позволить Дяде Сэму сделать тяжелую работу», — настаивает Politico.

Пятый вариант — «подтолкнуть введение санкций на уровне Евросоюза». Европейский совет должен голосовать за введение санкций единогласно, и «позиция Германии в отношении трубопровода до сих пор рассматривалась как главный тормоз, однако если Берлин передумает, то другие члены ЕС, где находятся предприятия, участвующие в проекте, могут последовать его примеру», — утверждает издание.

Наконец, шестой вариант — отказать оператором проекта в получении лицензии на эксплуатацию газопровода, даже если он будет достроен. «Даже если никаких дополнительных действий со стороны Германии или ЕС не будет предпринято, „Северный поток-2“ все равно столкнется со многими трудностями при получении лицензии на эксплуатацию», — уверяет Politico, напоминая, в частности, о том, что «Газпрому» еще предстоит найти независимую компанию, которая, под угрозой американских санкций, согласилась бы провести «заключительную инспекцию» построенного газопровода.

«Даже если никаких дополнительных действий со стороны Германии или ЕС не будет предпринято, „Северный поток-2“ все равно столкнется с трудностями при получении лицензии на эксплуатацию», — уверяет Politico. REUTERS - HANNIBAL HANSCHKE

Напомним, 7 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил о том, что Ангела Меркель «не исключает» того, что отравление Алексея Навального может оказать влияние на реализацию проекта «Северный поток-2». «Канцлер разделяет мнение министра иностранных дел», — добавил Зайберт, вопрос которому был задан в связи с «ультиматумом», накануне предъявленным российским властям главой МИД Германии Хайко Маасом.

В воскресенье, 6 сентября, Маас потребовал от России «помощи» в том, чтобы «пролить свет» на обстоятельства и виновников этого отравления. В противном случае, Германия может «отозвать поддержку», которую она оказывала проекту строительства «Северного потока-2», подчеркнул министр иностранных дел ФРГ.

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