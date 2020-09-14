Алексей Навальный отключен от ИВЛ может вставать с постели

Алексей Навальный во время подачи документов в ЦИК, 24 декабря 2017 года.

Алексей Навальный успешно отключен от искусственной вентиляции легких и встает с постели на короткие промежутки времени. Об этом 14 сентября сообщила берлинская клиника Charité, где политик проходит лечение.

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Отмечается, что состояние Алексея Навального продолжает улучшаться. Информация о его здоровье была опубликована клиникой после консультации с самим Навальным и его женой Юлией.

🇬🇧 The condition of Alexei #Navalny continues to improve. The patient has been successfully removed from mechanical ventilation. He is currently undergoing mobilization and is able to leave his bed for short periods of time. Press release: https://t.co/4z4hMJ5ap0 — Charité - Universitätsmedizin Berlin (@ChariteBerlin) September 14, 2020

Российского оппозиционного политика перевезли из Омска в берлинскую клинику 22 августа. Ранее стало известно, что его вывели из комы.

2 сентября специальная лаборатория вооруженных сил ФРГ установила, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». 14 сентября правительство Германии сообщило, что к такому же выводы пришли лаборатории во Франции и Швеции после исследования проб, взятых у Навального.

Российские специалисты заявили, что не нашли отравляющих веществ в пробах, взятых у политика в Омске. Уголовное дело по факту случившегося с оппозиционером в России не заведено.

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