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Алексей Навальный отключен от ИВЛ может вставать с постели

Опубликовано:

Алексей Навальный во время подачи документов в ЦИК, 24 декабря 2017 года.
Алексей Навальный во время подачи документов в ЦИК, 24 декабря 2017 года. REUTERS/Tatyana Makeyeva
RFI
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Алексей Навальный успешно отключен от искусственной вентиляции легких и встает с постели на короткие промежутки времени. Об этом 14 сентября сообщила берлинская клиника Charité, где политик проходит лечение.

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Отмечается, что состояние Алексея Навального продолжает улучшаться. Информация о его здоровье была опубликована клиникой после консультации с самим Навальным и его женой Юлией.

Российского оппозиционного политика перевезли из Омска в берлинскую клинику 22 августа. Ранее стало известно, что его вывели из комы.

2 сентября специальная лаборатория вооруженных сил ФРГ установила, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». 14 сентября правительство Германии сообщило, что к такому же выводы пришли лаборатории во Франции и Швеции после исследования проб, взятых у Навального. 

Российские специалисты заявили, что не нашли отравляющих веществ в пробах, взятых у политика в Омске. Уголовное дело по факту случившегося с оппозиционером в России не заведено.

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