В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко прибыл в сочи на переговоры с Владимиром Путиным, 14 сентября 2020 г.

В Сочи начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщил 14 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков РИА Новости.

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Встреча Путина и Лукашенко проходит в резиденции «Бочаров ручей». Как пишет РИА Новости, встреча проходит тет-а-тет, а сами переговоры не ограничены по времени. Ранее сообщалось, что по итогам переговоров не планируется пресс-конференция или подписание каких-либо документов.

В Кремле заявляли, что Путин и Лукашенко обсудят в том числе перспективы интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

В день этой встречи соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская предупредила, что любые договоры в Сочи не будут иметь законной силы, а «все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью». Она выразила сожаление в связи с тем, что Москва предпочла «вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом».

Это первая встреча Путина и Лукашенко после выборов в Беларуси 9 августа и начавшихся после них массовых протестов. До этого президенты России и Беларуси несколько раз говорили по телефону.

Ранее Путин поздравил Лукашенко с «победой» на президентских выборах и заявил, что создал по его просьбе резерв из российских силовиков, который могут отправить в Беларусь.

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