Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального «Новичком»

Алексей Навальный был транспортирован из Омска в берлинскую клинику Chartité

Специальные лаборатории во Франции и Швеции подтвердили наличие вещества из группы «Новичок» в пробах, взятых у Алексея Навального. Об этом 14 сентября сообщило правительство Германии.

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Как пояснили в Берлине, образцы, взятые у Навального, отправили в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также в специальные лаборатории европейских партнеров, в том числе во Франции и Швеции, для независимой проверки.

«Результаты этой проверки, проведенной в спецлабораториях во Франции и в Швеции, отныне доступны. Они подтверждают результаты, полученные в Германии», — говорится в коммюнике официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

«Независимо от расследования, проводимого в данный момент ОЗХО, три лаборатории независимо друг от друга представили доказательства того, что отравление господина Навального было вызвано нервно-паралитическим веществом из группы „Новичок“», — говорится в сообщении.

Применение боевого отравляющего вещества является грубым нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, — еще раз напомнили в Берлине в связи с отравлением российского оппозиционера. Власти Германии вновь призвали Россию объясниться в связи с инцидентом.

2 сентября лаборатория вооруженных сил ФРГ установила, что российский политик был отравлен ядом из группы «Новичок». В России утверждают, что анализы, взятые у Навального в Омске, не выявили наличия яда.

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