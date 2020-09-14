Омские врачи сообщили Reuters о признаках отравления у Навального

Врачи, которые лечили Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо на борту самолета, не обнаружили у него повышения уровня сахара в крови и признаков нарушения обмена веществ. Их рассказы противоречат официальному диагнозу, поставленному в больнице скорой помощи № 1 в Омске. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на «пять медицинских источников», которые впервые поговорили с журналистами.

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Как сообщили Reuters три источника, «осведомленные о лечении Навального четырьмя врачами до того, как его сняли с самолета и на аэродроме», первый тест на глюкозу показал, что уровень сахара в его крови был в пределах нормы. «Сахарного диабета там не было, все сразу проверили и исключили, (…) с углеводным обменом проблем не было», – сказал один из источников.

«Четыре из пяти источников сообщили, что медики, которые видели Навального, наблюдали клиническую картину отравления, с симптомами, включая ступор, а не какие-либо признаки нарушения обмена веществ», – пишет Reuters. «Это было неописуемо. Навальный был в ступоре, в состоянии растерянности сознания, он ничего не мог объяснить», – рассказал агентству один из источников.

При этом главный токсиколог Омской больницы скорой помощи №1 Александр Сабаев, к которому Reuters обратилcя за комментариями, оспорил выводы медработников. «Метаболические параметры можно определить только с помощью биохимического анализа, который можно сделать только в больнице», – цитирует агентство его слова.

Сабаев также сказал, что врачи «скорой помощи» не вводили атропин, который применяют при подозрении на определенные виды отравления. На прошлой неделе Сабаев заялял, что изначально подозревал отравление из-за того, что ему сказали фельдшеры и союзники Навального, и уже в больнице дал Навальному небольшую дозу атропина для лечения проблем с легкими. Некоторые медицинские источники утверждают, что это, вероятно, спасло Навальному жизнь.

Эту информацию подтверждают три источника Reuters. Они рассказали, что, увидев у Навального клинические признаки отравления, врачи дали ему несколько неуказанных инъекций, но не атропин.

На просьбу Reuters прокомментировать отчеты о наблюдениях медиков и первоначальные результаты анализов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что у него нет информации о том, «какие анализы брали у пациента врачи».

Как сообщили Reuters три источника, в первые 12 минут после приземления медики исключили возможную диабетическую кому и инсульт. «Они работали методом исключения, исключили все те диагнозы, которые сейчас озвучиваются», – сказал агентству один из источников. «Источник, наблюдавший за процессом лечения Навального в Омской больнице скорой помощи № 1, сказал, что около десятка врачей, лечивших его, не сомневаются», – пишет Reuters. «Все были уверены, что это отравление, клиническая картина была такой», – цитирует агентство слова источника.

Кроме этого, источник в Омской больнице скорой медицинской помощи № 1 сообщил агентству Reuters, что приказ об освобождении Навального и доставке его по воздуху в Германию поступил непосредственно из Кремля без объяснения причин. «Мы сидели в офисе (в больнице), когда из Кремля позвонили и сказали выпустить пациента… и работа началась. Все вздохнули с облегчением», – говорится в публикации.

Представитель Кремля Песков опроверг эту информацию. «Нет, это неправда. Администрация президента не контролирует врачей ни в Омске, ни в других городах нашей страны», – сказал он.

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