«Попытка убийства» Навального: Макрон потребовал от Путина полной ясности и расследования

Франция, подтвердив в своей лаборатории факт отравления оппозиционера «нейротоксичным веществом ’’Новичок’’», требует от России «безотлагательно» установить обстоятельства и виновных в преступлении, — заявил Макрон в телефонном разговоре с Путиным утром 14 сентября.

Французский президент Эмманюэль Макрон лично выразил российскому коллеге Владимиру Путину свою «серьезную обеспокоенность преступлением», совершенным в отношении Алексея Навального. Франция, подтвердив в своей лаборатории факт отравления оппозиционера «нейротоксичным веществом ’’Новичок’’», требует от России «безотлагательно» установить обстоятельства и виновных в преступлении, — заявил Макрон в телефонном разговоре с Путиным в понедельник, 14 сентября.

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Об утреннем телефонном разговоре президент Эмманюэля Макрона и Владимира Путина администрация президента Франции сообщила в специальном заявлении. Согласно этому тексту, французский президент в разговоре «подчеркнул свою серьезную обеспокоенность преступлением, совершенным в отношении Алексея Навального, и необходимость — безотлагательно — полностью полить свет на обстоятельства и виновных в этой попытке убийства».

Утром в понедельник правительство Германии сообщило, что факт отравления Навального нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», установленный сперва в спецлаборатории немецкой армии, был подтвержден анализами, проведенным в лабораториях Франции и Швеции.

В заявлении администрации Макрона отмечается, что Франция — «на основании собственных исследований» — «разделяет выводы многих своих европейских партнеров» об отравлении российского оппозиционера веществом «Новичок». Применение подобного вещества нарушает международные нормы, связанные с запретом использования химического оружия, — подчеркивает Елисейский дворец.

Франция ждет от России выяснения обстоятельств дела «в рамках прозрачного и заслуживающего доверия расследования».

«Дело А.Навального»: версия Кремля

В сообщении о разговоре, размещенном на сайте президента РФ, в самой первой фразе говорится, что Путин «подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте». С Макроном Путин «обстоятельно» обсуждал то, что Кремль назвал «ситуацией вокруг ’’дела А.Навального’’».

Путин заявил, что для «выяснения реальных обстоятельств произошедшего» Россия требует от Германии передачи «биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у А.Навального анализов, а также налаживания совместной работы с российскими врачами».

В России власти и медики, лечившие Алексея Навального в больнице Омска до его эвакуации в Германию, официально заявляют, что в анализах пациента российскими лабораториями не было обнаружено ядов, токсинов и их следов. Для начала расследования РФ требует от властей Германии ответов на официальные запросы российской Генпрокуратуры и медиков.

Беларусь, Украина и Ливия

В ходе телефонного разговора Эмманюэль Макрон и Владимир Путин обсудили также ситуацию в Беларуси, прекращение огня на востоке Украины и положение в Ливии, говорится в сообщениях администраций президентов Франции и России.

Французский лидер «вновь подчеркнул» необходимость найти «политическое решение» в Беларуси — «отвечающее чаяниям белорусского народа, и без внешнего вмешательства».

Говоря о конфликте на востоке Украины, Эмманюэль Макрон назвал «значительным прогрессом» перемирие, объявленное противоборствующими сторонами 27 июля. Французский президент полагает, что этим прогрессом надо воспользоваться, чтобы «реализовать меры, утвержденные на саммите в Париже в декабре 2019 года» (саммит в «нормандском формате»).

В Кремле же «безальтернативной основой урегулирования» назвали Минские соглашения 2015 года, традиционно обвинив Украину в попытках «по-своему трактовать эти договоренности и выборочно подходить к соблюдению взятых на себя» обязательств.

Обсуждая с Путиным ливийскую ситуацию, Макрон напомнил о необходимости строгого «соблюдения всеми» эмбарго на поставки вооружений в эту страну. Он также выступил за активное привлечение стран-соседей Ливии к реализации решений международной конференции по ливийскому урегулированию, прошедшей в Берлине в январе 2020 года.

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