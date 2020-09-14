Региональные выборы: победа губернаторов Кремля, сообщения о «правовом произволе» на участках

В России подводят итоги «единого дня голосования» 13 сентября. Сами выборы впервые длились три дня. В 18 регионах, где выбирали губернаторов, побеждают кандидаты Кремля, поэтому вторых туров нигде не будет, в том числе и в Иркутской области. В Новосибирске и Томске кандидаты Навального побеждают на выборах в городские собрания. Тем временем движение «Голос» назвало происходившее в этот раз на участках «правовым произволом».

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Кандидаты в губернаторы от Кремля выиграли во всех регионах

Ни в одном из 18 регионов, где выбирали губернаторов, второго тура не будет: везде побеждают кандидаты в губернаторы от Кремля. Даже в Иркутской области, где кампания считалась конкурентной, временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев набирает более 60% голосов. Кобзев участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца. Его основным соперником был коммунист Михаил Щапов, победивший кандидата от «Единой России» на выборах в Думу в 2016 году. Он набирает порядка 26%.

Эксперты и наблюдатели отмечают, что на руку кандидатам от власти сыграло трехдневное голосование и связанная с этим высокая явка в ряде регионов. В некоторых регионах явка и вовсе оказалась рекордной. Так, в Еврейской автономной области досрочно (11 и 12 сентября) проголосовали почти 58% избирателей. Впервые такую «многодневку» в России «опробовали» на «общероссийском голосовании» по поправкам к Конституции. Тот факт, что выборы продлились три дня, в ЦИК объясняют заботой о здоровье граждан в период пандемии коронавируса.

Победа кандидатов Алексея Навального

На некоторых выборах на городском уровне победили кандидаты Алексея Навального. В городскую думу Томска прошла глава местного штаба Навального Ксения Фадеева и представитель штата Андрев Фатеев, победившие в своих округах.

Друзья, мы победили 🙂

Спасибо всем за поддержку.

Я выиграла на 7 участках из 9.

Андрей тоже победил своего конкурента Панасюка, героя томского расследования Алексея Навального.

Думаю вы понимаете, насколько принципиально после всего случившегося в Томске было победить. pic.twitter.com/FqJm0FQlz7 — Ксения Фадеева (@ksushaaatom) September 13, 2020

В Новосибирске руководитель местного штаба Навального Сергей Бойко заявил о победе в своем округе над коммунистом Ренатом Сулеймановым. Сообщается также, что в Новосибирске выиграли представители оппозиции Хельга Пирогова и Антон Крапивин. На победу претендует и оппозиционер Вячеслав Якименко. По словам Бойко, на его участке наблюдатели обнаружили вброс 300–350 бюллетеней за кандидата от «Единой России». Сторонники Якименко собрались на митинг в его поддержку.

⚡На УИКе №1835 на округе Вячеслава Якименко наблюдатели обнаружили вброс 300-350 бюллетеней за единороса. Сейчас вброшенные голоса пытаются легализовать, доставив в ТИК.



Если это произойдёт, Слава может проиграть.



Приехала городская комиссия и полиция. Заседают. — Сергей Бойко (@_sergey_boyko) September 14, 2020

В Новосибирске оппозиция объединилась в коалицию на базе штаба Навального, чтобы противостоять как «Единой России», так и КПРФ. В горсовете Новосибирска «Единая Россия» теряет сразу 11 мест. КПРФ вместо 11 мест получает восемь.

Движение «Голос» говорит о «правовом произволе» на участках

Движение в защиту прав избирателей «Голос» охарактеризовало поведение большого числа участковых и территориальных избирательных комиссий как «правовой произвол». «В движении „Голос“ такого массового потока сообщений о демонстративном пренебрежении правом, в том числе — правами наблюдателей и членов комиссий, не получали на протяжении последних 4 лет», — говорится на сайте движения.

Отмечается, что председатели и секретари избирательных комиссий отказывались принимать жалобы, знакомить с документами (например, списками избирателей), предоставлять акты о досрочном голосовании. В «Голосе» говорят и о «всплеске агрессии» по отношению к наблюдателям, вплоть до рукоприкладства. В сообщениях из разных регионов говорится о предполагаемых вбросах, заменах бюллетеней досрочного голосования и прочих нарушениях. Сообщается и о сокрытии видеотрансляции с участков и затрудненном доступе к данным голосования в публичной версии ГАС «Выборы».

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в ходе голосования 11-13 сентября, нарушений практически не зафиксировано. По ее словам, комиссии в регионах рассматривают «те реальные нарушения, которые были».

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