«Символические победы на месте отравления»: Алексей Навальный — в центре внимания французских СМИ

«Все взоры были обращены на муниципальные выборы в Сибири, где Навальный расследовал коррупцию местных элит и проводил агитацию, когда в конце августа его отравили нервно-паралитическим препаратом военного типа». Фото из архива: Навальный голосует в Москве 08.09.2019

Отравление Алексея Навального, произошедшее почти месяц назад, снова стало одной из главных тем французских СМИ в понедельник, 14 сентября. Сначала они рассказали о «символической победе» сторонников Навального на выборах в Томске, «на месте его отравления». Затем появилась новость о том, что французская и шведская лаборатории подтвердили отравление российского политика «Новичком», затем — о том, что Макрон позвонил Путину, чтобы лично сообщить об этом и потребовать объяснений.

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«Региональные выборы в России на фоне отравления оппозиционера Алексея Навального» — заголовок газеты Nice Matin.

«Региональные выборы в России: союзники Навального одерживают символические победы» — заголовок Le Monde, которая, как и другие издания, сделала акцент и на том, что власти впервые использовали на выборах систему, опробованную в ходе голосования по поправкам в Конституцию («система, которая по данным оппозиции, была отмечена фальсификациями», но которая, как пишет Libération, на этих выборах доказала свою «эффективность» для Кремля, а значит, «вероятно, будет сохранена») и о «символических победах» сторонников Навального в Новосибирске и Томске.

При этом победа двух оппозиционных кандидатов (включая Ксению Фадееву, главу местного штаба Навального) на муниципальных выборах в Томске — не только символическая, но и символичная, «поскольку именно в этом городе, по словам его сторонников, был отравлен господин Навальный».

Несколько французских СМИ перепечатали депешу агентства France-Presse, опубликованную под заглавием «Россия: символические победы лагеря Навального на месте его отравления».

Агентство отмечает, что хотя на этих выборах, отмеченных нарушениями, партия власти «Единая Россия» («которая доминирует в политической жизни, несмотря на сильное снижение популярности в последние годы») и заявила — от имени своего главы Дмитрия Медведева — о повсеместных победах, «все взоры, что необычно, были обращены на муниципальные выборы в Сибири — в Томске и Новосибирске, где оппонент Кремля № 1 Алексей Навальный расследовал коррупцию местных элит и проводил агитацию, когда в конце августа его отравили нервно-паралитическим препаратом военного типа», — пишет AFP, сообщая заодно о том, что в понедельник, 14 сентября, правительство Германии сообщило, что отравление нервно-паралитическим агентом типа «Новичок» подтверждено французскими и шведскими лабораториями.

«Запад призвал Москву, под угрозой санкций, провести расследование, но Кремль квалифицировал тезис об отравлении и подозрения в отношении власти как „необоснованные“», — напоминает агентство, сообщая о том, что сегодня канцлер Германии в очередной раз потребовала от Москвы «разъяснений».

«Дело Навального: Макрон изобличает «попытку убийства» и требует от Путина «разъяснений» — с таким заголовком многие французские издания опубликовали уже другую депешу AFP, появившуюся в ответ на публикацию коммюнике Елисейского дворца о телефонном разговоре президента Франции с президентом России.

Со своей стороны Путин счел обвинения «голословными» и «ни на чем не основанными», — приводят французские издания комментарий Кремля.

Приводят пока без своих комментариев, тем более, что за прошедшие недели их и так уже было немало: сомнений в том, что Навальный отравлен в России и отравлен именно веществом типа «Новичок» ни одно серьезное французское СМИ не высказывало.

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