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Алексей Навальный опубликовал первый пост после отравления

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Алексей Навальный опубликовал первый пост после отравления. Публикация сопровождается фото из берлинской клиники, 15 сентября 2020 г.
Алексей Навальный опубликовал первый пост после отравления. Публикация сопровождается фото из берлинской клиники, 15 сентября 2020 г. AFP - HANDOUT
RFI
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Политик Алексей Навальный опубликовал у себя в инстаграме первый пост после отравления. Публикация сопровождается фотографией в окружении семьи из палаты в берлинской клинике Charité.

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«Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую», — написал политик.

Накануне в берлинской клинике Charité сообщили, что Алексей Навальный успешно отключен от искусственной вентиляции легких и встает с постели на короткие промежутки времени.

По данным The New York Times, Навальный в беседе с представителем немецкой прокуратуры говорил, что после выздоровления собирается вернуться в Россию, чтобы продолжить свою работу. 

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