Алексей Навальный опубликовал первый пост после отравления. Публикация сопровождается фото из берлинской клиники, 15 сентября 2020 г.

Политик Алексей Навальный опубликовал у себя в инстаграме первый пост после отравления. Публикация сопровождается фотографией в окружении семьи из палаты в берлинской клинике Charité.

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«Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую», — написал политик.

Накануне в берлинской клинике Charité сообщили, что Алексей Навальный успешно отключен от искусственной вентиляции легких и встает с постели на короткие промежутки времени.

По данным The New York Times, Навальный в беседе с представителем немецкой прокуратуры говорил, что после выздоровления собирается вернуться в Россию, чтобы продолжить свою работу.

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