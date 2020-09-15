В Москве заявили об отзыве резерва силовиков с российско-белорусской границы

Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что резерв российских силовиков на границе с Беларусью вернут в места постоянной дислокации. Об этом по итогам переговоров в Сочи в понедельник, 14 сентября, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля сообщил, что Путин и Лукашенко обсуждали и совместные российско-белорусские учения «Славянское братство», которые начинаются под Брестом. По словам Пескова, Путин подчеркнул, что все российские войска будут выведены из Беларуси в места своей дислокации после заверения учений, намеченных на 14-25 сентября.

27 августа Путин заявлял, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из российских силовиков, который может быть направлен в Беларусь. Президент России тогда уточнил, что резерв не будет использован, пока ситуация с протестами «не будет выходить из-под контроля».

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