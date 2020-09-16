Берлинская клиника Сharité вернула Пригожину отправленный на лечение Навального миллион рублей

Немецкая клиника Charité, где сейчас находится Алексей Навальный, вернула бизнесмену Евгению Пригожину миллион рублей, который он отправил на лечение оппозиционного политика. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба связанной с Пригожиным компании «Конкорд».

Реклама Читать далее

В заявлении «Конкорд», опубликованном на странице пресс-службы в социальной сети «ВКонтакте», говорится, что Евгений Пригожин перечислил в Charité сумму размером в один миллион рублей 7 сентября.

«Все это время мы делали запросы по поводу того, получила ли клиника деньги. Ответ так и не поступил. Ваш запрос очень своевременный, потому что платеж вернули сегодня», — ответили в компании на запрос от немецкого новостного портала t-online.de.

«Вероятнее всего [деньги вернули] по одной из следующих причин:

Первая — Евгений Пригожин находится под санкциями. Вторая — в случае получения денег, клиника должна будет ему за них отчитаться», — говорится в заявлении «Конкорд».

31 августа судебные приставы списали со счета Алексея Навального чуть более 107 тысяч рублей в счет взыскания задолженности перед Евгением Пригожиным. Эту сумму Пригожин перевел на счет клиники Charité, сообщили в «Конкорд».

7 сентября Пригожин направил в больницу еще один денежный транш в размере одного миллиона рублей. В этот день пресс-служба «Конкорда» сообщила, что в Charité отчитались «за предыдущие потраченные средства».

Ранее, 26 августа, Пригожин выкупил у комбината «Московский школьник» долг Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Сумма перекупленного долга составила 87,6 миллионов рублей. Таким образом Пригожин намерен лично требовать компенсации этой суммы у Алексея Навального и Любови Соболь.

В июле Навальный объявил о решении ликвидировать ФБК в связи с иском «Московского школьника» на эту сумму. Информацию об отравлениях в московских детских садах и школах из-за некачественного питания, поставляемого комбинатом, ранее публиковала юрист ФБК Любовь Соболь.

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, следовавшем из Томска в Москву. Пилот принял решение совершить экстренную посадку в Омске. 22 августа политика перевезли из Омска в берлинскую клинику Charité.

2 сентября специальная лаборатория вооруженных сил ФРГ установила, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». 14 сентября правительство Германии сообщило, что к такому же выводы пришли лаборатории во Франции и Швеции после исследования взятых у политика проб.

Российские специалисты заявили, что не нашли в отравляющих веществ в пробах, взятых у Навального в Омске. Уголовное дело по факту случившегося в России так и не было не заведено.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться