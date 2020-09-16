Россия задала Евросоюзу вопросы по делу Навального

На этой неделе стало известно, что политик Алексей Навальный вышел из комы и может дышать без аппарата ИВЛ

Российское постоянное представительство при Европейском Союзе опубликовало вопросы к ЕС по делу об отравлении Алексея Навального. По мнению дипломатов, в официальной позиции европейских стран по поводу «инцидента» с политиком есть множество «нестыковок».

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В российском диппредставительстве призвали депутатов Европарламента и официальных лиц ответить на девять вопросов, в том числе о том, зачем российским властям травить активиста «с рейтингом, едва достигающим двух процентов».

«Есть ли смысл в решении, которые якобы приняли российские власти, отравить Алексея Навального нервно-паралитическим веществом боевого класса из группы „Новичок“ в городе с населением в 500 тысяч человек, а после сделать все, чтобы спасти его и отпустить на лечение в Германию, где могут обнаружить присутствие „Новичка“», — спрашивается в заявлении российского представительства при ЕС.

Среди других вопросов, интересующих дипломатов из РФ — производство ядов из группы «Новичок» в странах НАТО, сопровождение Алексея Навального сотрудниками иностранных спецслужб в Берлине и «неохотная» передача России результатов токсикологического исследования немецкими властями.

Российское постоянное представительство опубликовало свои вопросы в день, когда в Европейском парламенте обсудили отравление Алексея Навального. На пленарной сессии, которая прошла в Брюсселе, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вновь заявил, что доказательства отравления Навального «Новичком» являются «неопровержимыми». Боррель также назвал инцидент с политиком «покушением на убийство».

15 сентября глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора призвал своего немецкого коллегу Хайко Мааса не политизировать ситуацию с Алексеем Навальным. До этого Маас сократил время, отведенное на разговор с Лавровым в рамках запланированного официального визита в Берлин, до полутора часов. В ответ российский министр отменил поездку в Германию, назвав предложенный двусторонний формат «сильно урезанным».

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