СМИ: российского националиста Максима Марцинкевича – «Тесака» нашли мертвым в СИЗО

Российского крайне правого активиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу «Тесак», нашли мертвым в одиночной камере в СИЗО в Челябинске. Об этом в среду, 16 сентября, сообщили СМИ со ссылкой на источники. По предварительным данным, «Тесак» покончил с собой, оставив предсмертную записку.

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Как сообщает проект «Baza», Марцинкевич находился в одиночной камере следственного изолятора № 3 в Челябинске. Там он дожидался пересылки в Москву, где должно было рассматриваться его новое уголовное дело. По словам его адвоката Ивана Северовича, которые приводит РБК, Марцинкевич написал явку с повинной «за преступление 1999 года, когда ему было 15 лет».

В областном УФСИН подтвердили, что Максим Марцинкевич действительно скончался в СИЗО. «Он покончил с собой в одном из исправительных учреждений Челябинска», — приводит РИА Новости слова источника в правоохранительных органах. Там отметили, что ведомство проводит внутреннюю проверку.

Лидера и идеолога националистического движения «Реструкт» Максим Марцинкевич неоднократно признавали виновным в преступлениях, связанных с разжиганием межнациональной розни. В 2013 году после возбуждения дела по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды и унижения человеческого достоинства с применением насилия») он бежал из России через Беларусь на Кубу, откуда продолжал публиковать видеоролики. Его задержали за нарушение миграционного законодательства и выслали из страны, доставив на самолете в Россию в наручниках. В Москве его задержали при пересечении границы.

В августе 2014 года Марцинкевича признали виновным в разжигании национальной розни и приговорили к пяти годам лишения свободы. Затем приговор неоднократно пересматривали. В 2018 году его приговорили к десяти годам колонии строгого режима, признав виновным в разбое и хулиганстве. В 2019 году приговор «Тесаку» смягчили. Выйти на свободу он мог в мае 2021 года.

Максим Марцинкевич также известен по участию в скандальном фильме-эксперименте «Дау» Ильи Хржановского. В одном из эпизодов он в кадре зарезал живую свинью. За эти съемки многие критики раскритиковали проект, обвинив его создателей в излишней жестокости.

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