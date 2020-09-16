Суд Парижа заочно приговорил экс-главу ВФЛА к трем годам заключения

Суд Парижа 16 сентября приговорил к трем годам тюрьмы бывшего главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева по делу о коррупции и взятках в обмен на сокрытие результатов положительных допинг-проб российских спортсменов. Экс-глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламин Диак был приговорен к четырем годам лишения свободы, из них к двум — условно, а также к штрафу в размере 500 тысяч евро.

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Судебные слушания по этому делу начались в Париже 8 июня. Прокуратура требовала приговорить бывшего главу IAAF Ламина Диака к четырем годам заключения и штрафу 1,8 млн евро, бывшего главу ВФЛА Валентина Блахничева — также к четырем годам тюрьмы и штрафу 500 тысяч евро.

По версии следствия, Ламин Диак пошел на сделку с Валентином Балахничевым и, посредством заключения спонсорских контрактов и через продажи прав на трансляции, получил от россиян 3,45 миллионов евро в обмен на «снисходительность» антидопинговой службы IAAF к некоторым российским спортсменам.

Часть средств пошла на финансирование политических кампаний в Сенегале, в том числе предвыборной кампании президента этой страны Маки Салла, другую часть Диак присвоил.

Всего по делу проходили пять человек: 87-летний Ламин Диак, его сын Папа Массата Диак, бывший юридический советник Диака-старшего Хабиб Сиссе, экс-глава антидопинговой службы IAAF Габриэль Долле, экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев и бывший старший тренер сборной России по группе выносливости Алексей Мельников.

В ходе разбирательства Ламин Диак утверждал, что ему ничего не было известно о том, что российские легкоатлеты заплатили за сокрытие положительных допинг-проб.

Ламин Диак возглавлял Международную легкоатлетическую федерацию с 1999 по 2015 год. В ноябре 2015 года он был задержан после того, как Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в его отношении.

В 2019 году в рамках этого дела французская прокуратура выдала ордер на арест Валентина Балахничева и Александра Мельникова. Балахничев и Мельников не участвовали в заседаниях суда. В комментарии РИА Новости Балахничев заявил, что намерен обжаловать решение парижского суда.

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