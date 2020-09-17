В ОЗХО проведут анализ взятых у Алексея Навального проб

В четверг, 17 сентября, в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили о проведении анализа проб, взятых у российского оппозиционера Алексея Навального. Отмечается, что за помощью в их исследовании к экспертам ОЗХО обратился Берлин.

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AFP со ссылкой на представителя ОЗХО передает, что эксперты организации, посетившие берлинскую клинику Шарите, где находится Алексей Навальный, взяли у него анализы для проведения независимого исследования. Сообщается, что результаты должны стать известны в скором времени и будут переданы немецким властям.

По результатам проверки немецкими специалистами, Навальный был отравлен веществом типа «Новичок». К таким же выводам пришли эксперты французской и шведской независимых лабораторий в результате повторного анализа. Российские врачи настаивают на том, что никаких отравляющих веществ в анализах Алексея Навального не было обнаружено.

Также 4 сентября немецкое издание Der Spiegelсообщило о том, что в лаборатории были обнаружены следы «Новичка» на горлышке бутылки, из которой пил Навальный. В четверг, 17 сентября, в инстаграме политика было опубликовано видео, записанное его соратниками. Они заявляют, что пластиковая бутылка из-под воды, на которой были обнаружены следы отравляющего вещества, — из номера гостиницы в Томске, где останавливался оппозиционер.

Издание «Проект», которое восстановило ход событий в день отравления оппозиционера, также сообщает, что Навальный пил из бутылки, на которой предположительно обнаружены следы токсичного вещества, до полета. В авиакомпании S7, рейсом которой летел Навальный, изданию подтвердили, что ни одна из бутылок воды на борту самолета не пропала, а другие пассажиры того же рейса не помнят, чтобы политика поили водой из бутылки.

По заключению «Проекта», бутылка могла быть доставлена в Германию и передана экспертам сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией Марией Певчих, улетевшей в Берлин 22 августа.

Алексей Навальный впал в кому 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву ему стало плохо. В больнице в Омске, где политику оказывали первую помощь, заявили об отсутствии следов ядов или токсинов в организме и назвали нарушение обмена веществ основным диагнозом. Затем оппозиционера перевезли в берлинскую клинику Шарите. 15 сентября стало известно, что Навальный пришел в себя, был успешно отключен от искусственной вентиляции легких и встает с постели на короткие промежутки времени.

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