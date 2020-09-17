Парламент ЕС потребовал международного расследования отравления Навального и санкций

Европейский парламент принял резолюцию с требованием «немедленно» начать международное расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». В резолюции от 17 сентября, которую поддержали 532 депутата из 705, Европарламент призвал страны ЕС усилить санкционный режим, действующий в отношении России, а также разработать санкции против фигурантов антикоррупционных расследований фонда Навального.

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Жесткую резолюцию по делу об отравлении Алексея Навального поддержали 532 депутата Европарламента (ЕП), против проголосовали 84, 72 воздержались.

Европейский парламент «твердо осудил» попытку убийства Навального, совершенную с применением боевого отравляющего вещества группы «Новичок». В резолюции отмечается, что это запрещенное международными договорами химическое оружие, может разрабатываться «лишь в государственных военных лабораториях» и недоступно частным лицам. Евродепутаты сообщают о своих «серьезных подозрениях» в том, что за покушением на Навального «стоят российские власти». Но даже само применение подобного запрещенного вещества кем бы то ни было представляет собой «явное нарушение Россией международных обязательств» по запрету химического оружия, указано в резолюции.

В связи с покушением на Навального ЕП напоминает о «системных усилиях» властей России, направленных на то, чтобы заставить замолчать всех «несогласных». В резолюции также отмечается репрессивная внутренняя» и «агрессивная внешняя» политика властей РФ.

Европарламент требует «немедленно» начать международное расследование отравления Алексея Навального с участием Евросоюза, ООН, Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совета Европы. Европейские депутаты призывают власти РФ к полномасштабному сотрудничеству «для обеспечения беспристрастного международного расследования и привлечения к ответственности виновных».

К руководству государств-членов ЕС Европарламент обращается с призывом «занять активную» позицию в деле об отравлении Навального — в частности, «введя масштабные ограничительные меры в отношении России и усилив уже существующие» санкции.

Депутаты ЕП также призывают руководство ЕС разработать новый санкционный механизм, который позволил бы находить и замораживать авуары «замешанных в коррупции» лиц, ставших фигурантами расследований фонда Алексея Навального.

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