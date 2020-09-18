Поп-звезды из России и Беларуси записали клип с цитатой Лукашенко

Звезды российского и белорусского шоу-бизнеса — Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Антина Цой, Диана Гурцкая, Алена Ланская, группа «Аура», Руслан Алехно, Жанет и другие — записали песню, названную фразой «Любимую не отдают» из обращения к народу и парламенту Александра Лукашенко в преддверие президентских выборов.

Реклама Читать далее

В ролике снялись порядка 20 исполнителей и музыкальных коллективов из России и Беларуси. Его разместили 17 сентября на ютьюб-аккаунте белорусской группы «Аура». К настоящему моменту клип набрал более 150 тысяч просмотров. Функция комментирования отключена. Не показано количество лайков и дизлайков.

«Я люблю всей душою землю свою, // Здесь мы живем, будут жить наши дети // В мире, любви и согласии — вместе, // Просто знай — любимую не отдают», — поют российские и белорусские исполнители. В подписи к видео говорится, что музыку и слова написали Юлия Быкова и Евгений Олейник, живущие в Беларуси и составляющие семейный творческий дуэт (группа «Аура»).

В песне не упоминается Лукашенко, однако она названа фразой из его выступления от 4 августа. «Мы сегодня крепко держим в руках будущее, будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого, но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она — наша! Она любимая! А любимую не отдают!» -так Лукашенко завершил обращение к белорусскому народу и Национальному собранию. С таким обращением президент Беларуси выступил на фоне задержания под Минском 33 россиян, которых власти Беларуси назвали наемниками ЧВК «Вагнера», присланных в страну для дестабилизации обстановки.

Белорусская певица Алена Ланская, в 2013 году представлявшая страну на «Евровидении», сказала, что артисты работали над песней с цитатой Лукашенко бесплатно, что всех их объединяет любовь к белорусской земле. По словам представителя российского певца Филиппа Киркорова, песня не несет в себе политической подоплеки и записана в поддержку мира.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться