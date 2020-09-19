В России седьмой день подряд растет число выявленных случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 6065 новых случаев заражения коронавирусом. Это стало максимальным суточным приростом за последние два месяца. Последний раз большее число новых случаев за сутки были выявлено 19 июля. Об этом в субботу, 19 сентября, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых случаев выявлено в Москве (825), в Санкт-Петербурге (212), Ростовской (180), Московской (175), Нижегородской (164), Воронежской (151) областях, а также в Ставропольском крае (139), Кузбассе (135), Свердловской (125) и Ульяновской (121) областях.

По официальным данным, за сутки в России скончались 144 пациента с подтвержденным диагнозом Covid-19. В общей сложности с начала эпидемии в России Covid-19 стал причиной смерти 19 339 человек. Выздоровели за последние сутки 5255 человек.

В Минздраве объясняют рост числа новых случаев заражения сезонным обострением, а также возвращением школьников и студентов в учебные заведения. «Ситуация под контролем, не нужно будет принимать чрезвычайные меры, возврата к прежней ситуации не должно быть», — заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

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