В Хабаровске прошел 71-й день протестов в поддержку экс-губернатора Фургала

Жители Хабаровского края одиннадцатую субботу подряд вышли на несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации заказных убийств. Как сообщает 19 сентября DVhab.ru, в шествии приняли участие от 600 до трех тысяч человек.

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В субботу Хабаровске целый день шел дождь. Протестующие скандировали «Путина в отставку!» и «Хабаровск, выходи!». Один из участников нес плакат: «Немцы выводят из комы Навального, а Хабаровск — Россию». Во время стихийного митинга на площади Ленина городские власти устроили включили классическую музыку, чтобы заглушить выступления участников акции.

Акции протеста против задержания и ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят в регионе ежедневно, начиная с 11 июля. По субботам жители Хабаровска и других городов выходят на шествия и митинги. Участники протестов требуют судить экс-губернатора в Хабаровске и сделать процесс открытым.

18 сентября Мосгорсуд признал законным продление ареста Сергея Фургала до 9 декабря. Одновременно Басманный суд Москвы смягчил меру пресечения бывшему деловому партнеру Фургала Николаю Мистрюкову, который заключил соглашение со следствием и дал показания против экс-губернатора. Сам Фургал вину не признает.

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