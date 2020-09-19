Навальный написал о прогрессе в восстановлении после отравления

Алексей Навальный опубликовал в субботу, 19 сентября, на своей странице в Инстаграме пост о том, как проходит его восстановление в берлинской клинике «Шарите». Он написал, что еще не может пользоваться телефоном, но уже сам спускается по лестнице и с трудом наливает воду.

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«Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. […] Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: „о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт“. А раньше бы просто тупо стоял и смотрел», — написал Навальный.

Месяц назад, 20 августа, Алексея Навального госпитализировали в больницу Омска. Ему стало плохо по дороге из Томска в Москву. Из омской больницы политика перевезли в берлинскую клинику «Шаритэ». Правительство Германии заявило о наличии несомненных доказательств того, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок».

В России до сих пор не возбуждено уголовное дело. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в пятницу журналистам, что российские специалисты не имеют возможности ознакомиться с предполагаемой уликой, так как бутылка из гостиничного номера Навального, на которой нашли следы «Новичка» была вывезена в Германию.

17 сентября Европарламент призвал начать международное расследование отравления российского оппозиционера, а также потребовал от стран Евросоюза ужесточить санкции в отношении российских властей и разработать санкции против фигурантов антикоррупционных расследований фонда Навального.

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