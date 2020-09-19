Навальный написал о прогрессе в восстановлении после отравления
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Алексей Навальный опубликовал в субботу, 19 сентября, на своей странице в Инстаграме пост о том, как проходит его восстановление в берлинской клинике «Шарите». Он написал, что еще не может пользоваться телефоном, но уже сам спускается по лестнице и с трудом наливает воду.
«Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. […] Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: „о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт“. А раньше бы просто тупо стоял и смотрел», — написал Навальный.
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Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, - сущая ерунда. Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню. Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: «о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники «Шарите» решили главную. Они превратили меня из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества, - человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки.
Месяц назад, 20 августа, Алексея Навального госпитализировали в больницу Омска. Ему стало плохо по дороге из Томска в Москву. Из омской больницы политика перевезли в берлинскую клинику «Шаритэ». Правительство Германии заявило о наличии несомненных доказательств того, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок».
В России до сих пор не возбуждено уголовное дело. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в пятницу журналистам, что российские специалисты не имеют возможности ознакомиться с предполагаемой уликой, так как бутылка из гостиничного номера Навального, на которой нашли следы «Новичка» была вывезена в Германию.
17 сентября Европарламент призвал начать международное расследование отравления российского оппозиционера, а также потребовал от стран Евросоюза ужесточить санкции в отношении российских властей и разработать санкции против фигурантов антикоррупционных расследований фонда Навального.
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