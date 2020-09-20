Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до показателей начала мая

Коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до 1,08. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает сайт Стопкоронавирус.рф. Последний раз этот показатель достигал такого уровня 8 мая. За последние сутки в России выявлено 6148 новых случаев заражения, этот показатель также растет уже восьмой день подряд.

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Коэффициент распространения коронавируса показывает среднее количество людей, которых инфицирует один заразившийся человек. Он вычисляется на основе данных о выявленных случаях заражения за последние восемь суток. Сумма заражений за последние четыре дня делится на сумму заражений предыдущих четырех дней.

Как сообщили 20 сентября в оперативном штабе по борьбе с эпидемией, за последние сутки выявлено 6148 случаев заражения коронавирусом. Скончались от Covid-19 за последние 24 часа 79 пациентов. Общее число жертв эпидемии, по данным Роспотребнадзора, достигло 19 418 человек. 2895 пациентов за последние сутки выздоровели.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (860), Санкт-Петербурге (214), Московской (188), Ростовской (178) и Нижегородской (165) областях. Самый высокий коэффициент распространения — в Карелии (1,55), Псковской области (1,53), в республике Алтай (1,4), Омской области (1,35) и в Еврейской автономной области (1,33).

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