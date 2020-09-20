«Легче, чем я думала»: депутат от коалиции Навального Хельга Пирогова о победе в Новосибирске

Новосибирский горизбирком объявил о победе на выборах в городской совет Новосибирска четырех кандидатов от оппозиционной коалиции «Новосибирск-2020», инициированной местным штабом Алексея Навального и новосибирскими общественниками. Это стало самой значительной победой сторонников Навального на российских выборах. О том, как оппозиции удалось объединиться и какие полномочия они получат в городском совете, Русская служба RFI поговорила с Хельгой Пироговой, ставшей одним из депутатов от Коалиции в новосибирском Горсовете.

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RFI: Для вас это первые выборы?

Хельга Пирогова: Да. Можно сказать, моя политическая карьера началась 1 июля 2020 года, когда я приняла решение выдвигать свою кандидатуру от штаба Коалиции. Я до сих пор, правда, не считаю себя политиком. Для меня это странно. Но я буду привыкать. Я за два дня собрала документы, необходимые, чтобы зарегистрироваться кандидатом. До этого была общественная деятельность, участие в митингах, пикетах.

Я закончила педагогический университет [по специальности] преподаватель дошкольной педагогики и психологии. Так получилось, что после выпуска я по специальности работать не пошла. Меня сразу позвали работать в структуру мэрии. После этого я работала в разных компаниях маркетологом, пиар-менеджером, организовывала городские фестивали.

Общественная деятельность была со мной, мне кажется, почти всю мою жизнь. Я очень люблю город, я вижу здесь какие-то вещи, которые следовало бы исправить, и этому возмущаюсь. И я думаю, именно это привело к выдвижению от Коалиции. Мне близки взгляды ребят, которые входят в Коалицию, и они дали мне такой шанс.

Что было самым трудным или самым неожиданным в кампании?

Она прошла легче, чем я думала. От второго места у меня отрыв почти 700 голосов. У меня 1869 голосов. У моего ближайшего соперника Дмитрия Лобыни — 1127.

У меня на округе были соперники достаточно известные: представитель КПРФ Дмитрий Лобыня, руководитель городского комитета по рекламе, у которого есть огромные ресурсы на избирательную кампанию, на свое продвижение, административный ресурс; и псевдо-самовыдвиженец Сергей Майоров, который в частной беседе мне сообщил, что поддерживает «Единую Россию». Но это было достаточно очевидно, потому что «Единая Россия» активно поддерживала его. Там тоже был задействован ресурс. Это, конечно, немного давило, и я думала, что кампания будет жестче. Но спасибо моим соперникам за то, что никаких особо некрасивых приемов они не использовали. В этом плане мне повезло значительно больше, чем многим моим коллегам по коалиции.

Как вы объясняете такую сильную поддержку оппозиции?

Во-первых, это такой явный запрос на смену власти. Мне кажется, тут дело было даже не во мне лично, а в том, чтобы не было их. Люди устали от людей «старой формации», от людей, которые декларируют какие-то вещи, а потом делают наоборот. Все просто видят, как выглядит город. И это очень сильно отнимает голоса. В избирательную кампанию я ходила, как у нас говорят, «ОДД» — от двери к двери — то есть поквартирный обход, когда ты знакомишься с избирателями, и многие жители, у которых я была, достаточно активно вовлекались в разговор, многие знали про Коалицию, и лично про меня.

Мне сильно повезло с округом. У меня в округе есть большой микрорайон «Европейский берег». И когда в июле было голосование по поправкам в Конституцию, это был район с самым большим процентом голосов «против». Кажется, 56% проголосовало «против». Я этому рада и горжусь этим вместе с людьми, которые там живут.

А в целом про Новосибирск можно сказать, что это протестный город и почему?

Да, как-то исторически так сложилось, что оппозиционные настроения достаточно сильны. Это показали эти выборы. Это показали выборы 2014 года, когда новосибирцы выбирали между единороссом Знатковым и оппозиционным кандидатом-коммунистом Локтем. К сожалению, никто в 2014 году не знал, что Локоть предаст своих коммунистов и перейдет фактически на сторону «Единой России». И это сращивание власти сильно подстегнуло многих жителей на проявление гражданской позиции. Благодаря этому мы смогли получить больше голосов.

Я думаю, это связано с тем, что Новосибирск город очень интеллигентный. Количество студентов, количество высших учебных заведений, количество горожан, которые имеют свою точку зрения и умеют ее высказывать, велико. И повезло еще, что наши выборы не сильно фальсифицируют. И я надеюсь, что это будет так продолжаться. Хотя опять же на этих выборах мы видели, что в отдельных случаях есть участки и люди, готовые подтасовать результаты выборов в свою пользу.

В итоге, у вас четыре кандидата прошло…

Да, четыре депутата от Коалиции, плюс еще несколько депутатов-самовыдвиженцев, которых мы поддерживали «Умным голосованием». И наша главная задача сейчас — создать фракцию. Для этого нам требуется не менее пяти человек. Фракция дает гораздо больше возможностей в Городском совете.

Что вам даст фракция и какие вообще возможности у депутатов Горсовета?

Вообще Городской совет — это «орган большинства». Если ты отдельный независимый депутат, то у тебя прав на один голос. Если ты создаешь фракцию, то имеешь другие полномочия: у тебя больше времени на высказывание своей точки зрения, а не только минута, как у отдельного депутата, у тебя есть возможность влиять на какие-то решения. То есть ты более полноправный участник процесса.

Депутат Горсовета имеет возможность полностью контролировать работу мэрии в части благоустройства, соблюдения законодательства… Одна из основных наших задач: не принимать тот бюджет, который представляет мэрия, проводить аудит работы мэрии, перераспределять денежные средства на те вещи, которые действительно нужны городу, а не мэрии, — это основная цель, с которой мы выходили с Коалицией на выборы в Городской совет. У Новосибирска приличный бюджет — если бы было больше, то было бы гораздо проще — но даже в рамках этих 50 млрд в год можно сделать гораздо больше вещей, чем делают сейчас. Весь вопрос в том, что мы — жители Новосибирска — не знаем и не понимаем, куда мэрия тратит эти деньги. Это никак не отслеживается. И именно это должно быть прозрачным.

Лично у вас, как депутата, какие первоочередные задачи? Что нужно поменять в первую очередь?

Для меня очень важен внешний вид города. И у нас в 2017 году был принят дизайн-код, как должны выглядеть фасады зданий, вывески и прочее. Сейчас это не особенно соблюдается. Также благоустройство. Конечно, очень хочется попасть в комиссию, которая занимается этими вопросами. Но мы прекрасно понимаем, что самая большая фракция — «Единой России» — будет стараться нас выталкивать из важных для города вопросов. Мы оказываемся в каком-то окружении вражеских сил. Но я надеюсь, что все-таки что-то у нас получится. Мы будем активно над этим работать.

Вы упоминали 2014 год и выборы мэра Локтя, вокруг которого объединилась тогда вся оппозиция. Теперь вы считаете, что это была ошибка? Не привело это к разочарованию оппозиции?

Я считаю, что ошибка Локтя была примыкать к «Единой России», а с нашей стороны это ошибкой не было. Есть, конечно, часть людей, которая считает, что один раз что-то не получилось, значит, не будем больше пробовать. На самом деле, вся жизнь и вся политика — это про поиск оптимальных вариантов. В ситуации 2014 года Локоть был наш оптимальный вариант. А то, что потом произошло, — это проблема Локтя. Граждане, к сожалению, не заставили его поклясться на бюсте Ленина, что он будет исполнять все свои обещания, которые давал. И это, конечно, зря. Потому что все обещания, которые он давал, он не исполнил.

Выборы — это же такой инструмент, который должен помогать вам, если вам не нравится, как работает чиновник. Если он что-то обещал и не сделал, то на следующих выборах берешь и меняешь его. Если он перестал хорошо работать, ты его меняешь. Почему этого не происходит в Новосибирске? Почему второй раз выбрали господина Локтя? Это для меня большой вопрос к горожанам. Хотя, конечно, был подключен огромный административный ресурс, который позволил выиграть ему.

В Новосибирске во главе города коммунисты, областью руководит представитель «Единой России» — кто лучше?

Если выбирать между этими партиями, то я выбираю коммунистов. По всей России Коммунистическая партия хоть номинально, но считается оппозицией. Дело не в том, что другие партии чем-то лучше. Просто выбор всегда должен быть. В этом плане политика и важна. Не должно существовать одной партии власти. Так что они не лучше, но хорошо, что они есть. Плохо, что они есть в таком формате, как сейчас.

У вас в Коалиции был националист Ростислав Антонов, из Коалиции он выбыл из-за того, что выступил за поправки в Конституцию. Но его поддержало «Умное голосование». Сейчас вы с ним будете создавать фракцию?

Да, ему такое предложение поступило. Для нас в Городском совете больше важна местная повестка. Я не принимаю его точку зрения относительно националистических идей, относительно Крыма и Донбасса, относительно прочих федеральных повесток. Они для меня неприемлемы. Но политика — это умение договариваться. И с точки зрения городской повестки, если он поддержит нас, это будет хорошо для города. И это главное.

Да, неприятно общаться с человеком, который придерживается противоположных взглядов. Но опять же, это искусство консенсуса, искусство договариваться.

Вы видели его пост на следующий день после выборов? Где он намекает про еврейский заговор против него, который сплотил «добрых русских людей»? Что лучше антисемит или коммунист (основным конкурентом националиста Антонова был представитель КПРФ — RFI)?

Если выбирать между антисемитом и коммунистом, то коммунист, конечно, лучше. Но я бы не стала противопоставлять. В любом случае, человек, который поддерживает какие-то антиновосибирские вещи и повышение тарифов ЖКХ, и человек, который, к сожалению, публично высказывается таким образом…

Но «Умное голосование» это не про выбор лучшего из лучших — это про договоренность о том, кто будет наименее вредить городу. У нас есть с Ростиславом Антоновым разногласия, но для того, чтобы в городе и Горсовете были более выражены различные мнения, то он нам нужен.

Мы обсуждали этот вопрос внутри коалиции, потому что, действительно, против этой кандидатуры были очень многие. Но это, опять же, вопрос про уровень. Если бы Ростислав шел в Госдуму…

К вам приезжал Навальный, снимал фильм про строительную мафию, захватившую Горсовет, как выход этого фильма и его отравление повлияли на кампанию? Это добавило вам избирателей?

Выход фильма и то, что случилось с Алексеем… Это звучит дико и неправильно с точки зрения человеческой, но случившееся, конечно, прибавило Коалиции сторонников. Потому что люди из-за всей этой шумихи с отравлением посмотрели фильм, просто чтобы узнать, зачем он сюда приезжал. Многие говорили: «я до этого особо не интересовался/не интересовалась тем, что происходит, но теперь я поддерживаю вас». И какие-то не очень явные сторонники стали активными сторонниками.

Конечно, из-за того что Алексея не было последние предвыборные дни с нами, было тяжелее. Потому что его видео, его твиты, его поддержка каждого кандидата упростили бы немного задачу. Но я думаю, что мы сделали, все что могли, чтобы он гордился нами и созданным им «Умным голосованием».

Страшно в России заниматься политикой?

Страшноватенько. Но что делать? Если ты не лезешь в нее, то она к тебе лезет. Поэтому желание жить в комфортной, в спокойной стране, гораздо сильнее, чем страх за самого себя.

Когда в России появится такая же оппозиционная коалиция в Госдуме?

Очень бы хотелось, чтобы на ближайших выборах — они пройдут в следующем году. Было бы классно. Сейчас все события, которые происходят, они к этому подводят. И я прекрасно понимаю, что выборы, которые прошли в Новосибирске, они были знаковые, и, вероятно, на государственном уровне сейчас начнется закручивание гаек. И обкатка этого трехдневного голосования, всех этих выездных пеньков, она в любом случае будет продвигаться дальше — это большое поле для фальсификаций. И я надеюсь, что, несмотря на все это, у нас получится сделать так, чтобы люди, которые действительно болеют за Россию, которым действительно небезразлична судьба страны, прошли бы в Государственную думу или чуть выше.

Благодаря Навальному в обиход вошло выражение «прекрасная Россия будущего». Что для вас «прекрасная Россия будущего»?

Умная, интеллигентная, чистая, комфортная и удобная. Понятное дело, что «прекрасная Россия будущего» — это не какая-то страна в вакууме, а это каждый отдельный дом, каждый отдельный двор, каждый отдельный город. И надо, чтобы все это было удобным и комфортным.

Когда она настанет?

Она «наступит очень скоро, надо только подождать».

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