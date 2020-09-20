«Фонтанка» сообщила о задержании «жемчужного прапорщика» за нападение на полицейского

В Санкт-Петербурге после уличной драки задержали бывшего сотрудника МВД Вадима Бойко, который также известен как «жемчужный прапорщик». Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает «Фонтанка». По данным журналистов, после задержания Бойко в отделении ударил по лицу сотрудника МВД, бравшего у него показания.

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Как отмечает «Фонтанка», бывшего сотрудника МВД поместили в камеру по подозрению в хулиганстве, а информацию о нападении на полицейского направили в Следственный комитет. У полицейского, которого ударил Бойко, диагностировали сильный ушиб и черепно-мозговую травму. О возбуждении уголовного дела журналисты не сообщают.

Вадим Бойко стал известен в 2010 году после публикации видео, снятого на митинге у Гостиного двора. На нем прапорщик в жемчужном браслете с криком «Хорьки, кому еще?» ударил протестующего по лицу дубинкой. После Бойко подал рапорт об отставке, а самого его признали виновным в превышении полномочий и приговорили к условному сроку.

В 2014 году Бойко также был приговорен к условному сроку за хулиганство. Он открыл стрельбу из охотничьего ружья в одном из городских кафе, посчитав, что там у него украли наручные часы.

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