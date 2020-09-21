Алексей Навальный сообщил о следах «Новичка» на своем теле.

Алексей Навальный потребовал от правоохранительных органов России вернуть его одежду, которая была изъята после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска. Об этом он написал на своей странице в Facеbook.

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«Прошел ровно месяц с того, как меня пытались убить боевым отравляющим веществом. Две независимые лаборатории во Франции и Швеции и спецлаборатория Бундесвера подтвердили наличие "Новичка" в и на моем теле. Однако в российской политической и юридической реальности ничего этого не существует. (…) Меня сейчас интересует одно: моя одежда. 30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле "Новичок" был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда – очень важный вещдок. Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне», – написал Алексей Навальный.

Прошел ровно месяц с того, как меня пытались убить боевым отравляющим веществом. Две независимые лаборатории во Франции... Publiée par Алексей Навальный sur Lundi 21 septembre 2020

В берлинской клинике «Шарите», где сейчас российский политик проходит лечение, считают, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». В России была начата доследственная проверка, которой занималось управление МВД на транспорте. Следователи отследили маршрут Алексея Навального, изучили записи камер видеонаблюдения и проверили его номер в гостинице в Томске.

27 августа на сайте Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу появилось сообщение, в котором говорится, о том, что «проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические). На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено».

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