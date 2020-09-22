Дело Сафронова: следствие вновь отказалось раскрыть суть обвинения

Бывшему журналисту «Коммерсанта» Ивану Сафронову вновь отказали в раскрытии сути обвинения и в ознакомлении с материалами, которые, по версии следствия, он передал специальным службам Чехии. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова. Как заявил защитник, следователь по особо важным делам ФСБ сказал, что «не так понял» ходатайство обвиняемого.

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«Абсурд продолжается, будем действовать в рамках тех возможностей, которые у нас есть», — отметил в комментарии агентству Иван Павлов. Юрист уточнил, что недавно с Сафроновым проводились «некоторые следственные действия», однако не пояснил, какие именно, сославшись на подписку о неразглашении.

Иван Сафронов, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене, вновь попросил ознакомить его с материалами дела 9 сентября. «Все как в сказке: „пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что“. Больше по существу обвинения мне ничего не известно», — написал Иван Сафронов в жалобе, текст которой приводит «Коммерсант». Бывший журналист издательского дома отметил, что не мог разгласить государственную тайну, так как никогда не имел к ней доступа, а информация, которую он распространял, была основана на открытых источников.

«Мой интерес обусловлен не стараниями выведать объем собранных следствием доказательств или иным злым умыслом, а лишь желанием понять обвинение и помочь следствию установить истину в этом деле», — написал Сафронов в обращении к следствию.

Бывшего журналиста ИД «Коммерсант» и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали 7 июля. Согласно версии ФСБ, он передал чешской спецслужбе секретные материалы о российском военно-техническом сотрудничестве со странами Африки. Детали обвинения не разгласили ни СМИ, ни самому Сафронову.

22 августа коллеги журналиста и его друзья запустили сайт в его поддержку. «По словам адвоката Ивана Павлова, в подобных делах на стадии избрания меры пресечения следователи документально подтверждали, что обвиняемые передавали секретную информацию. В деле Сафронова такие документы не были представлены следователями ФСБ», — говорится на сайте freesafronov.ru. Его авторы подчеркнули, что преследование Сафронова может быть связано с его профессиональной деятельностью: он освещал в ведущих российских СМИ Вооруженные сил России и военную промышленность. В его статьях речь шла в том числе о погибших российских военных в Сирии, контракте на поставку российских Су-35 в Египет и возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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