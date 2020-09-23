Алексея Навального выписали из стационара клиники «Шарите»

Российского оппозиционера Алексея Навального 22 сентября выписали из стационара клиники «Шарите». Об этом берлинская больница сообщила утром следующего дня, 23 сентября, отметив значительное улучшение состояния здоровья пациента и заявив о возможности «полного выздоровления» после отравления.

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В сообщении, размещенном в среду утром на сайте клиники «Шарите», медики сообщили, что состояние здоровья Навального «улучшилось до такой степени, что неотложное стационарное лечение можно было прекратить». Из стационара, где он провел 32 дня (в том числе, 24 дня в реанимации), политик был выписан накануне.

«Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление исходя из предыдущего курса и текущего состояния пациента», — говорится в сообщении «Шарите». Медики, правда, отмечают, что «о каких-либо долгосрочных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже».

20 августа Алексея Навального в состоянии комы госпитализировали в больницу Омска. Его состояние резко и катастрофически ухудшилось в самолете по дороге из Томска в Москву. Из омской больницы политика 22 августа перевезли в берлинскую клинику «Шаритэ». После обследования врачи «Шарите» обнаружили у оппозиционера признаки отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, которой относятся, в том числе, боевые нервно-паралитические вещества. Факт отравления Навального таким веществом из группы «Новичок» подтвердила специальная военная лаборатория немецкого Бундесвера. Независимую проверку анализов, взятых у Навального, провели в спецлабораториях Франции и Швеции, где подтвердили вывод коллег из Германии.

Германия, Франция, Европейский союз, НАТО, Великобритания и США потребовали от властей России полного и прозрачного расследования применения на ее территории запрещенного боевого отравляющего вещества и наказания виновных.

В этот вторник, 22 сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон вновь потребовал от России «быстрого и безупречного» расследования попытки убийства оппозиционера Алексея Навального с применением на ее территории запрещенного химического оружия. Об этом французский лидер заявил в своем выступлении на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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