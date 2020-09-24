Власти Москвы начали обсуждать ужесточение мер против COVID-19.

Власти Москвы рассматривают возможность возвращения карантина для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями из-за роста новых случаев COVID-19. Об этом 24 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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«Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями», — приводит агентство слова своего собеседника.

Как пишет РБК со ссылкой на свои источники в мэрии Москвы, пенсионерам может быть рекомендовано соблюдать домашний режим. Кроме того, по словам собеседников агентства, сейчас мэрия готовит указ о введении ограничений, связанных с режимом удаленной работы.

Источник РИА Новости так же сообщил, что жителям Москвы старше 65 лет с 1 октября рекомендуют перейти на удаленную работу и отказаться от общественного транспорта.

Ранее сегодня стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин попросил пять тысяч крупнейших компаний вернуть часть сотрудников на удаленную работу. По данным РБК, соответствующие письма были отправлены мэром в Сбербанк, «Яндекс», «Ростех» и другие крупные компании.

Одновременно в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом москвичей призвали ограничить число контактов и носить маски, в первую очередь в транспорте и общественных местах.

За минувшие сутки в Москве было выявлено 1050 новых случаев заболевания COVID-19. Это максимальный показатель заражений с 23 июня.

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