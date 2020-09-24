Судебные приставы наложили арест на квартиру и счета Алексея Навального

Судебные приставы наложили арест на московскую квартиру Алексея Навального в Марьино. Об этом 24 сентября сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Арест был наложен по иску компании «Московский школьник», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

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«27 августа, то есть через неделю после отравления Навального, приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьино. Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить. Тогда же были арестованы и счета Алексея», — рассказала Ярмыш.

Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального pic.twitter.com/DwA39HSpzZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 24, 2020

В октябре 2019 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать по 29,2 млн рублей с Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией и юриста фонда Любови Соболь по иску компании «Московский школьник». Поводом для иска стало расследование ФБК, в котором говорилось о причастности комбината к отравлению детей некачественными продуктами. Помимо штрафа, суд также обязал удалить видео и выпустить опровержение.

Из-за проигранного иска 20 июля 2020 года Алексей Навальный объявил о закрытии ФБК.

26 августа стало известно, что Евгений Пригожин выкупил у комбината «Московский школьник» долг на общую сумму 87,6 миллионов рублей. Таким образом Пригожин намерен лично требовать компенсации этой суммы у Алексея Навального и Любови Соболь.

22 сентября Алексея Навального выписали из стационара клиники «Шарите», где он провел 32 дня после отравления боевым нервно-паралитическим веществом.

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