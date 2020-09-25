Власти Москвы попросили пожилых людей оставаться дома

Сергей Собянин попросил пожилых людей оставаться дома, а работодателей — перевести как можно больше сотрудников на удаленную работу

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 25 сентября, попросил людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями не выходить из дома «без особой необходимости».

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В связи с ростом заболеваемости COVID-19 и приближением «традиционного роста простудных заболеваний» мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях. В своем обращении он подчеркивает, что наложение простуды и коронавируса является крайне опасным.

Собянин просит пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября не выходить из дома и не покидать загородных участков «без особой необходимости». Мэр Москвы призвал пожилых людей отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, проживающими отдельно, а также как можно реже ходить в магазины и носить при этом маски и перчатки. Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются.

Работающим людям старше 65 лет рекомендовано перейти на удаленную работу или взять отпуск.

Помимо этого Собянин попросил работодателей перевести как можно больше сотрудников на удаленную работу. А также строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, соблюдение дистанции, тестирование сотрудников на коронавирус и т. д.

Всех москвичей мэр призвал носить маски и перчатки в транспорте, магазинах и других общественных местах.

Тем временем оперативный штаб 25 сентября сообщил, что за минувшие сутки в России выявили 7212 случаев COVID-19. Это максимальный показатель с конца июня. Больше всего новых случаев выявлено в Москве.

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