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МИД России увидел «постановку» в отравлении Алексея Навального

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МИД РФ предположил, что ситуация с отравлением политика Алексея Навального могла быть «постановкой».
МИД РФ предположил, что ситуация с отравлением политика Алексея Навального могла быть «постановкой». Instagram account @navalny/AFP
RFI
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МИД РФ в пятницу, 25 сентября, опубликовал заявление, в котором говорится о том, что отравление Алексея Навального боевым нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» могло быть «постановкой».

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В заявлении российского-внешнеполитического ведомства отмечается, что в ситуации с Алексеем Навальным Москва изначально действовала максимально прозрачно: «По просьбе родственников ему был оперативно согласован выезд на лечение в Германию, который беспрепятственно был осуществлен, как только врачам больницы г.Омска удалось стабилизировать его состояние». 

Одновременно МИД упрекает правительство Германии в отказе «от сотрудничества в установлении истины» вокруг отравления оппозиционно политика. Ведомство обвиняет Берлин, Евросоюз и НАТО в «развязывании кампании по обвинению российских властей в якобы отравлении гражданина России».

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в заявлении.

На постановку, по мнению МИД, указывает: «оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать блогера на лечение в Германию; присутствие при его транспортировке представителей Бундесвера и специализированного автотранспорта военного ведомства; подключение к ситуации высшего военно-политического руководства, чьим "гостем" был объявлен указанный "пациент"».

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш в ответ призвала МИД России «не позориться».

Сам Алексей Навальный пошутил в твиттере по поводу того, что комментировать такие заявление вместо него должен бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (он известен своими нецензурными комментариями).

Напомним, омские врачи не соглашались выпускать Алексея Навального на лечение в Германию, несмотря на требования родственников. Навальному стало плохо в самолете утром 20 августа по дороге из Томска в Москву. Борт совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали в местную больницу с признаками отравления. Там его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики сначала согласились отпустить политика в берлинскую клинику, а потом изменили свое мнение и вновь согласились на госпитализацию за границу лишь вечером 21 августа. Соратники Навального объясняли это решение политическими причинами.

В России по факту отравления политика до сих пор не возбуждено уголовное дело.

Следы нервно-паралитического боевого вещества из группы «Новичок» в организме Алексея Навального обнаружили эксперты специальной лаборатории вооруженных сил Германии. Результаты анализов независимо друг от друга позднее подтвердили лаборатории Франции и Швеции. 

Германия, Франция, Европейский союз, НАТО, Великобритания и США потребовали от властей России полного и прозрачного расследования применения на ее территории запрещенного боевого отравляющего вещества и наказания виновных.

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