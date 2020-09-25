МИД России увидел «постановку» в отравлении Алексея Навального

МИД РФ в пятницу, 25 сентября, опубликовал заявление, в котором говорится о том, что отравление Алексея Навального боевым нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» могло быть «постановкой».

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В заявлении российского-внешнеполитического ведомства отмечается, что в ситуации с Алексеем Навальным Москва изначально действовала максимально прозрачно: «По просьбе родственников ему был оперативно согласован выезд на лечение в Германию, который беспрепятственно был осуществлен, как только врачам больницы г.Омска удалось стабилизировать его состояние».

Одновременно МИД упрекает правительство Германии в отказе «от сотрудничества в установлении истины» вокруг отравления оппозиционно политика. Ведомство обвиняет Берлин, Евросоюз и НАТО в «развязывании кампании по обвинению российских властей в якобы отравлении гражданина России».

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в заявлении.

На постановку, по мнению МИД, указывает: «оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать блогера на лечение в Германию; присутствие при его транспортировке представителей Бундесвера и специализированного автотранспорта военного ведомства; подключение к ситуации высшего военно-политического руководства, чьим "гостем" был объявлен указанный "пациент"».

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш в ответ призвала МИД России «не позориться».

Пятница вечер, у МИДа новая версия - отравление было "постановкой"! Они не в силах поверить, что действия Германии могли быть такими "отлаженными".



Хочется заметить, что если в госорганах России бардак, то так не везде. И пожелать МИДу хотя бы не позориться — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 25, 2020

Сам Алексей Навальный пошутил в твиттере по поводу того, что комментировать такие заявление вместо него должен бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (он известен своими нецензурными комментариями).

Тут, конечно, не я должен комментировать, а Евгений Ройзман @roizmangbn. У него всегда есть пара идеальных емких фраз для таких случаев. https://t.co/XeKt3aeyac — Alexey Navalny (@navalny) September 25, 2020

Напомним, омские врачи не соглашались выпускать Алексея Навального на лечение в Германию, несмотря на требования родственников. Навальному стало плохо в самолете утром 20 августа по дороге из Томска в Москву. Борт совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали в местную больницу с признаками отравления. Там его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики сначала согласились отпустить политика в берлинскую клинику, а потом изменили свое мнение и вновь согласились на госпитализацию за границу лишь вечером 21 августа. Соратники Навального объясняли это решение политическими причинами.

В России по факту отравления политика до сих пор не возбуждено уголовное дело.

Следы нервно-паралитического боевого вещества из группы «Новичок» в организме Алексея Навального обнаружили эксперты специальной лаборатории вооруженных сил Германии. Результаты анализов независимо друг от друга позднее подтвердили лаборатории Франции и Швеции.

Германия, Франция, Европейский союз, НАТО, Великобритания и США потребовали от властей России полного и прозрачного расследования применения на ее территории запрещенного боевого отравляющего вещества и наказания виновных.

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