ВФЛА получила пять месяцев отсрочки для предоставления плана реформ

В субботу, 26 сентября, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) получила еще пять месяцев дополнительно для предоставления плана по восстановлению организации. Об этом сообщает официальный сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

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Ранее ВФЛА должна была представить план до 30 сентября 2020 года. Теперь федерация получила отсрочку до 1 марта 2021 года, и российские легкоатлеты все еще остаются под угрозой запрета на участие в Олимпийских играх в Токио.

Напомним, что из-за масштабного коррупционного и допингового скандала членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено с 13 ноября 2015 года. Летом 2018 года разразился новый скандал, когда ВФЛА представила фальшивые документы во избежание дисквалификации Данила Лысенко, вице-чемпиона мира 2017 года по прыжкам в высоту. Причиной заведения дела в отношении Лысенко стал пропуск спортсменом трех допинг-тестов в течение 12-ти месяцев. После этого ВФЛА оказалась под угрозой исключения из World Athletics.

ВФЛА признала свою вину в деле Лысенко и выплатила штраф в размере 6,31 миллиона долларов (штраф в размере 5 млн долларов и 1,31 млн долларов судебных издержек), что является одним из условий возврата в World Athletics.

12 марта 2020 года World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), ОКР, Министерства спорта РФ, а также два независимых эксперта. Однако представленный 31 августа план реформ не был признан удовлетворительным. World Athletics настаивает, что предполагаемые реформы должны обеспечить уровень «нулевой терпимости к допингу» и позволить ВФЛА «снова стать надежным союзником в борьбе за чистый спорт».

Однако экспертная группа World Athletics считает, что российского плана «по-видимому, связана не с отсутствием желания, а с недостатком ноу-хау и ресурсов. Сейчас в ВФЛА пустота — у них нет совета директоров, высшего руководства и очень мало опытных сотрудников. (…) Мы понимаем, что они находятся в процессе организации выборов нового президента и правления, что, безусловно, станет важным шагом».

Поэтому World Athletics сочла возможным продлить срок предоставления плана до 1 марта 2021 года. Это крайний срок, так как к этому моменту до Олимпиады в Токио останется всего пять месяцев.

Сегодня же было объявлено, что в качестве международного эксперта от World Athletics в комитет по восстановлению ВФЛА вошла бывший заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. Имя второго международного эксперта будет названо позднее.

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