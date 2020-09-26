В России зафиксировали рекордную суточную смертность от COVID-19 за два месяца

В России за последние сутки от последствий коронавируса скончались 169 человек. Как пишет РБК со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, это самый высокий показатель с 29 июля. За 24 часа официально подтвердили 7523 новых случая COVID-19 — так много новых заражений в России не было с 22 июля.

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Санитарные власти фиксируют рост заболеваемости коронавирусом в России уже несколько дней. Накануне оперативный штаб выявил более семи тысяч заболевших впервые с лета. По данным оперативного штаба, всего коронавирус в России с начала пандемии выявили более чем у 1,1 миллиона человек.

В пятницу московские власти на фоне резкого скачка заболеваемости в столице (1560 случаев за сутки) объявили о возврате части ограничений, введенных для борьбы с распространением COVID-19. Как и весной, людям старше 65 лет рекомендовали не выходить из дома, а работодателям посоветовали перевести сотрудников на удаленную работу. При этом новые меры носят не обязательный, а рекомендательный характер.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что новые ограничения не связаны со второй волной коронавируса, которая, по мнению ведомства, не накрыла Россию. Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии» Александр Горелов отметил РИА Новости, что речь идет лишь о продолжении первой волны COVID-19.

Ранее не этой неделе в продажу в России поступил препарат от COVID-19 «Арепливир». Его заявленная стоимость составила 12 тысяч рублей, однако после снизили до восьми тысяч. Действующее вещество, которое используется в «Арепливире», было разработано в Японии для борьбы с гриппом в 2014 году. Там его также пытались использовать для лечения COVID-19, однако эффективность лекарства так и не была доказана.

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