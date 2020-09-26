СМИ сообщили об уголовном деле против участника акций в поддержку Фургала

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти в отношении участника акций в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Дениса Посметюхина. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Алексея Петренко. Это первое уголовное дело против участника протестов в Хабаровске.

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По версии Следственного комитета, накануне Посметюхин распылил содержимое перцового баллончика в сторону силовиков. В этот момент полицейские пытались вытащить из машины владельца используемого во время протестных акций «Фугаломобиля», что привело к потасовке между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими.

Сейчас Посметюхин проходит в статусе подозреваемого по уголовному делу по статье 318 УК РФ. Ранее в сентябре его привлекли к административной ответственности за «создание помех движению транспорта» во время акции протеста и приговорили к трем суткам ареста. Однако после апелляции суд отменил наказание.

Акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят больше двух месяцев. 26 сентября в Хабаровске состоялся очередной митинг у здания правительства. Акции солидарности организовывают также в Москве, Владивостоке, Краснодаре и других городах России.

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