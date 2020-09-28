Курс евро превысил 92 рубля впервые за четыре года

В понедельник, 28 сентября, курс евро на Московской бирже поднялся выше 92 рублей.

В понедельник, 28 сентября, курс евро на Московской бирже поднялся выше 92 рублей.

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Последний раз подобный показатель фиксировали в январе 2016 года. Подорожал и доллар, курс которого на бирже составил 79,14 рубля.

По мнению аналитиков, на которых ссылается агентство «Интерфакс», рост цен на валюту связан с происходящим в Нагорном Карабахе и санкционными рисками: ранее появлялись сообщения о том, что Брюссель решил расширить список лиц и организаций, в отношении которых будут действовать ограничения в связи с нарушением суверенитета Украины.

Эксперты, опрошенные РБК, среди причин роста курса валюты также указывают увеличение количества случаев заражения COVID-19 и введение новых санитарных ограничений в ряде стран.

Ранее 28 сентября рост курса валюты прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав его рыночной волатильностью. По его словам, нет сомнений, что рубль восстановит утерянные позиции.

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