Навальный подтвердил встречу с канцлером Германии Меркель в берлинской клинике

О том, что Меркель в условиях особой секретности посещала Навального в клинике, сообщил журнал Spiegel.

Российский оппозиционер Алексей Навальный подтвердил информацию о том, что канцлер Германии Ангела Меркель посещала его в берлинской клинике Шарите. Об этом в понедельник, 28 сентября, политик написал в своем твиттере.

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«Встреча была, но не стоит называть ее „секретной“. Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», — написал Навальный.

Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице https://t.co/8d8vnEe23z — Alexey Navalny (@navalny) September 28, 2020

Ранее 28 сентября о том, что Меркель в условиях особой секретности посещала Навального в клинике, сообщил журнал Spiegel.

20 августа Алексея Навального в состоянии комы госпитализировали в больницу Омска. Его состояние резко ухудшилось в самолете при перелете из Томска в Москву. Из омской больницы политика 22 августа перевезли в берлинскую клинику Шарите. После обследования немецкие врачи обнаружили у оппозиционера признаки отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, которой относятся, в том числе, боевые нервно-паралитические вещества. Факт отравления Навального таким веществом из группы «Новичок» подтвердила специальная военная лаборатория немецкого Бундесвера. Независимую проверку анализов, взятых у Навального, провели в спецлабораториях Франции и Швеции, где подтвердили вывод коллег из Германии.

Германия, Франция, Европейский союз, НАТО, Великобритания и США потребовали от властей России полного и прозрачного расследования применения на ее территории запрещенного боевого отравляющего вещества и наказания виновных.

Также Германия передала в Организацию по запрещению химического оружия результаты исследования и пробы, взятые у Навального, решив не направлять их российским коллегам. В МИД РФ упрекают правительство Германии в отказе «от сотрудничества в установлении истины» вокруг отравления оппозиционно политика. Кроме того, 25 сентября МИД опубликовал заявление, в котором говорится, что отравление Алексея Навального боевым нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» могло быть «постановкой».

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