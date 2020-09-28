Умер основатель Московской Хельсинской группы Юрий Орлов

Юрий Орлов по прибытии в Нью-Йорк в аэропорту JFK 5 октября 1986 года.

Ученый, правозащитник, диссидент, основатель Московской Хельсинской группы Юрий Орлов скончался в США в воскресенье, 27 сентября, на 97-м году жизни. Об этом 28 сентября сообщили в Московской Хельсинской группе.

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«Его идея о том, что граждане могут следить за соблюдением человеческого измерения Хельсинкских соглашений и совместными усилиями призывать государства следовать взятым на себя обязательствам, в 1976 году положила начало международного Хельсинкского движения», — отмечается в некрологе МХГ.

«Мы скорбим с его родными и близкими и выражаем уважение его памяти и его делу», — выразили соболезнования в МХГ.

Вчера умер замечательный человек - физик и правозащитник Юрий Орлов. В советской истории было немного столь же... Publiée par Andrey Loshak sur Lundi 28 septembre 2020

Диссидентская деятельность Орлова началась в 1956 году, когда он, молодой физик, выступил на партийном собрании Теплотехнической лаборатории Академии наук СССР, посвященном докладу Хрущева «О культе личности Сталина и его последствиях», и назвал Сталина «убийцей». Орлова исключили из партии и уволили из лаборатории.

В 1973 году Юрий Орлов, будучи членом-корреспондентом Академии наук Армянской ССР, присоединился к советской секции «Международной Амнистии», а в 1976-м основал Московскую Хельсинкскую группу. В начале 1977 года правозащитника арестовали и приговорили к семи годам лагерей и пяти годам ссылки.

После освобождения в 1986 году Орлова лишили советского гражданства и выслали в США в результате сложного обмена: вместе с советским диссидентом Москва выдала Вашингтону американского журналиста Николаса Данилофф, которого в России обвинили в шпионаже. Вашингтон выдал Москве советского разведчика, сотрудника представительства СССР при ООН Геннадия Захарова, также обвиненного в шпионаже.

В США Юрий Орлов продолжил заниматься наукой, стал профессором Корнельского университета. Однако правозащиту не оставил, много ездил по конференциям и выступал.

«Я в основном ученый. […] 13 лет я был вне научного сообщества, три года без работы до ареста и потом 10 лет, 7 лет в лагере, 3 года в ссылке, 13 лет потеряно. Здесь в Америке никто не верил, что я смогу восстановиться. Это убивающая вещь. Один год потерять достаточно, чтобы не восстановиться в науке. Так что в этом смысле я наукой пожертвовал. Но как только появилась работа, я вернулся к науке прежде всего, хотя я участвовал в правозащитном движении. Еще в 2013 году я на 35-летии Московской Хельсинкской Группы был, выступал», — говорил он в интервью радио «Свобода» в 2014 году.

«Физик, правозащитник, мыслитель, он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением», — отмечается в сообщении МХГ.

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